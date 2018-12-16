農委會檢討登記制救產銷？ 農民沒信心

大宗蔬菜高麗菜常有生產過剩問題。（芳苑鄉農會提供）

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農友採收高麗菜。（農友提供）

今年九合一大選執政黨慘敗，外界認為農業施政不得民心是主要因素之一，農委會也自認產銷調節問題確實需要檢討，故希望推動生產登記制度，解決年年反覆出現的產銷失衡狀況。但農民普遍認為，登記制度難敵政治關說，光靠登記，不進行生產總量管制，產量一大，仍無法避免「菜土菜金」的情形再次出現。

過去在97年至103年間，農委會曾實施大宗蔬菜種植登記，只要農民主動登記，當啟動田間耕鋤的產銷調節措施，即可獲得每公頃7萬元的補助。但由於常有沒登記的農民尋求民代關說，使得不登記的人也能獲得補助，讓登記制功敗垂成。

雲林縣元長鄉蔬菜產銷班班長李有益便認為，農民是民代選票來源，只要民代「關心」一下就有補助，「政府咁有魄力不讓政治介入？」李有益指出，只要有補助農民就會盡量種，只要產量一起進到市場，價格就會被拉下來，政府應該為農產品建立差異化市場，對產銷履歷、有機認證的農產品保價收購，才能保障優質農產，價格不隨盛產而崩盤。

彰化縣芳苑鄉農會總幹事謝介民則表示，光靠登記制，產量一大最後仍是「菜土菜金」，農委會應該先了解市場需求量，再實施登記制，總量管制、分配生產才有意義，否則白忙一場。

彰化縣二林鎮公所秘書陳界灯也指出，過去登記制每分地補助7千元，只是讓農民「保本」，誘因不大，所以有人就是不會登記，但若補助太多，可預期就會有一堆人搶著登記，產量管制效果就不好，補助多寡很難拿捏。

農民林木村也對登記制不表樂觀，他認為，登記制必須落實讓農民親自登記，否則讓產銷班、合作社經手，補助都被吃掉，農民仍是「看得到、吃不到」。

農委會農糧署副署長蘇茂祥則表示，前二周農委會赴雲林西螺與農友座談，初步共識是要恢復種植登記制度，但登記後是要補助耕鋤，或是與蔬菜供苗預警系統配合實施，具體的做法，農委會將再與各地農民團體研商，預計月底會有結論，明年新版登記制應可上路。

(中時 )

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