種植登記制怎麼做？ 學者：落實登記才補助

學者認為，種植登記有其必要，但要做就得全面落實，才能有效掌握產銷狀況`.（農友提供）

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農委會有意再推生產登記制度，預防農產產銷失衡。學者咸認為，種植登記有其必要，但要做就得全面落實，讓種植登記成為給予天然災害救助或耕鋤補助的依據，沒登記的就不給，才能有效掌握產銷狀況；並且，種苗場出苗也應納入生產登記，以有效掌握生產數量，短期作物則以大類進行登記，增進農民登記的意願。

宜蘭大學應用經濟與管理學系教授黃璋如表示，因台灣農業型態以零散小農為主，且市場有限，所以一旦農民各別增產，產量同時進入市場就會造成供過於求，即使政府勸說不要一窩蜂搶種，但農民誰也不知道自己是不是那「一窩蜂」，故應該做種植登記。

台大農業經濟學系教授吳榮杰也說，實施登記制是為了讓資訊公開透明，提供生產者、主管機關預估產量，屬於治本方法；等實際產量出來，才退而求其次，透過耕鋤減少上市，或採取加工、鼓勵消費等去化方式消化過剩，屬於治標方法。

前端作種植登記，後端搭配農作物天然災害保險，在生產過程的上、中、下游建立完整的監控預防機制，才能有效解決產銷失衡問題。吳榮杰說，過去農委會沒有積極推動種植登記，只要有農民不登記，生產數量就無法有效掌握，要做就得全面落實。

黃璋如指出，我國種苗業屬於登記許可制，但種苗場的出苗數量未加以管控，苗場的登記制度應與農民種植面積登記一同納入管理，政府才能預知作物產量會過剩還是不足。

黃璋如表示，長期作物只要登記一次，之後產量變化就不大，但短期作物如小葉菜類（萵苣、空心菜等）及包葉菜類（高麗菜、包心白菜等），農民一年之中可能輪種數種，若每一項都要登記，將疲於奔命，也增加行政負擔，故短期作物可以小葉菜、包葉菜等大類登記即可，增進農民登記的意願。

黃璋如說，種植登記可以從容易推動的長期作物，以及價格起伏較大的敏感作物先行實施；除了種植面積登記，政府也應調查各地作物產期、產量，掌握生產的節奏，才能有效避免產銷失調。

(中時 )

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