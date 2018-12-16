全球首發智慧型農藥感測智慧家電 台灣展開群募

PureHalo是世界第一台能讓民眾在洗菜過程中看見「農藥及其他殘留物清洗狀況」的創新智慧家電。

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工商
「光學動態偵測技術」用於檢測農藥及其他殘留物清洗狀況的創新概念，在國際消費性電子展受到肯定。

台灣食安危機年年爆，民眾為了掌握吃的健康，掀起動手下廚的飲食革命風潮，但卻又遇上另一個麻煩：農藥及其他殘留問題，無論是農產界、或餐飲業在實務上對此向來沒有答案，至今多是消極地選擇「視而不見」。

這個問題，業者表示，現在有創新科技可以解決，就是借用「光學動態偵測技術」，經台灣廠商研發應用成為民眾方便使用的產品上，成為創新智慧家電PureHalo，不再陷入傳統農藥殘留檢驗作法，不需要透過專業單位以大型實驗儀器破壞蔬果萃取，或是抽樣感測的方式，耗時傷財之餘又不夠全面。

在工研院優異的技術，以及群智科技團隊在光學產業多年的經驗，創新智慧家電「PureHalo」鴨子划水在台灣完成成品，搶先到國外發表，先後於歐洲最大消費性電子展 IFA 2018與並獲邀於台灣精品獎演說，獲得各界一致好評與熱烈迴響，更榮獲2018年CES消費性電子展新創獎肯定，現在進一步完成量產，並由17Life負責APP軟體開發，共同打造智慧食安家電物聯網，準備進軍台灣市場。

由於該項產品在概念上和技術上，都是創新成品，全球量產首發也將以新作法，透過嘖嘖平台群眾募資方式上市，17日起上架，原廠也提供早鳥優惠價格，幫助有心的民眾率先拿回食安主導權，也歡迎更多消費者一起樹立台灣飲食安全新標竿。

(工商 )

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