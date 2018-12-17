燈海、音樂、主題市集 High翻新北歡樂耶誕城

2018年12月17日 00:00 中時電子報 綜合報導

每年都吸引大量海內、外旅客前往的新北市歡樂耶誕城，從2011年舉辦迄今第8年，年年突破創新，已成為每年年末新北市最盛大的冬季盛會。今年規模再升級，主題以星系為概念，打造桑塔星系、幻彩星系、波力星系和環狀星系4大燈區，還有4座夢幻天橋燈區，利用4種不同顏色的燈飾打造出如夢似幻的情景，讓網美網紅瘋狂不已；今年更推出了互動式藝術裝置，特別邀請美國互動新媒體藝術家Jen Lewin在臺首度展示其知名的The Pool，The Pool燈光效果能在感受重力時，變幻出不同色彩，讓人盡情發揮屬於自己的耶誕燈秀；而小朋友最期待的卡通嘉年華，今年出現的是從韓國首度來臺展出的「救援小英雄波力POLI」，陪大家度過歡樂聖誕！

璀璨燈飾帶來無與倫比的視覺、聽覺震撼外，各周末假期活動表演一樣精彩，民歌演唱會、臺語經典歌曲演唱會陸續登場，節目精采多元；這座唯美浪漫的耶誕城將一路開放到2018年1月1日，想拍拍美照，感受一下耶誕節歡樂氣氛的話，絕對不容錯過！

浪漫玫瑰金的「金澄星橋」，是今年的打卡熱點之一。

精彩活動歡樂不間斷

每年的歡樂夜耶誕城，除了是一場超大型的聲光饗宴外，也是一場豐富的音樂盛宴，繼巨星演唱會後，12月22日晚間將舉行「民歌演唱會」，邀請具代表性、各世代的民歌手演唱，讓民眾一同藉由經典歌曲回味美好歲月；12月23日的「臺語經典歌曲演唱會」，則邀請數組臺語歌手演唱燴炙人口之經典臺語歌曲，一首首動人歌曲帶來滿滿的感動與舊時情懷，想大飽耳福的你絕對不能錯過！浪漫的聖誕夜置身浩瀚銀河的點點燈海，隨著音樂輕移腳步，彼此互道祝福耶誕快樂，最幸福的時刻莫過如此！

民歌演唱會與經典歌曲演唱會歌手名單

在浪漫的季節，廣場中也特別推出了「耶誕愛戀村」市集活動，12月22日到23日，現場備有充滿粉紅泡泡的各式告白禮物及甜點外，並特別舉辦「我要告白」活動，邀請民眾勇敢說愛即可免費獲得愛戀小禮。新北市也推出多項公益與環保教育意義的活動，希望在歲末年終之際，能為社會各角落帶來溫暖；24日的「新北平安夜」，邀請新北的宗教團體與各弱勢團體參加，運用社會公益力量攜手關懷弱勢；「耶誕環保挖寶趣」則是透過跳蚤市場提供市民一個資源共享活化的平臺，還可以挖到明星二手物，邀請您一同挖寶、響應環保！

「悠遊卡BABO ARMS 珍珠手作自動化茶飲」以高科技帶來嶄新的餐飲服務。

主題貨櫃市集感受好玩好拍的聖誕盛會

主題貨櫃市集亦是每年耶誕城的人氣景點之一，今年的市集風有點不同，每座貨櫃上都有一顆絢麗的巨大星球，且每個貨櫃都經過巧思佈置各有特色，進駐許多美食及玩樂品牌，大家除了看最酷炫的光雕秀、逛美麗的燈區外，別忘了放滿腳步，在絢麗的耶誕貨櫃市集中挖寶喔！

其中，市民廣場上的華為耶誕貨櫃屋，特別呼應今年的星空主題，走在裡面彷彿置身銀河系中，隨手一拍都將成為IG上超吸睛的焦點、讚數狂飆！遠東集團的「星空祈願室」，則要以滿滿的粉引爆少女心，粉紅色內裝搭配銀白色祈願新月、軟綿綿的雲朵、PINKY耶誕樹及白粉相間的禮物盒，絕對是來耶誕城必拍的熱門打卡點之一！玩累了，總要填飽肚子，這裡的貨櫃美食也絕對不會讓你失望，中保集團旗下餐飲品牌推出別出心裁的美味餐點，符合本次太空之旅主題，美觀又美味，只有在桑塔星系，千萬別錯過！而位在站前廣場的貨櫃美食更叫人眼睛為之一亮，「悠遊卡BABO ARMS 珍珠手作自動化茶飲」以高科技帶來嶄新的餐飲服務；貨櫃內負責加茶、控制甜度及冰塊、搖飲料是一臺可360度旋轉作業的「機械手臂」，從點餐、支付、製作飲料都是全自動，非常具有未來感。

今年歡樂耶誕城更首度與LINE合作，推出超可愛的耶誕城相框之外，並推出有趣的互動遊戲，完成任務者還能獲得限定版的免費貼圖，有錢也買不到，準備來去拍照打卡、拿貼圖囉！

超萌新北耶誕延續幸福與溫暖

走一趟新北耶誕城，肯定對「桑塔熊」及「方頭熊家族」不陌生，由臺灣新銳插畫家「不討喜」所創作，溫暖、充滿童趣的形象，成為每年新北歡樂耶誕城最鮮明的耶誕代表人物。除了出現在光雕秀上，你也可以將可愛的主角們帶回家！

今年的限量周邊商品，新北市政府特別與臺灣設計師印花布品牌「印花樂」創意聯名，以桑塔熊及今年的主題「太空、星球」為發想，推出布明信片、托特包與環保杯套，其中托特包的設計特別使用印花樂經典圖案「煙火」作為主視覺，同時讓新北歡樂耶誕城的靈魂人物「桑塔熊」躲在煙火之中，呼應桑塔熊來自星空中的宇宙，和煙火一起閃耀。可愛的活動玩偶：桑塔熊的周邊商品可以在貨櫃市集找到，喜歡這隻小萌熊的朋友不要錯過！

今年這麼多有趣又創新的設計，視覺、聽覺，都將更勝以往，為民眾帶來最震撼的感受，讓大家嗨翻整個2018年末！

新北耶誕城活動有趣多元，適合大小朋友一同前來同樂。

(新北市政府觀光旅遊局廣告)

(中時電子報)