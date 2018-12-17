遠距的男生都下面癢？男大生真情告白引發論戰

2018年12月17日 00:02 中時電子報 張達智

心理學家史坦伯格（Robert J. Sternberg）提出愛情的三要素：激情(passion)、親密(intimacy)、承諾(commitment)。對遠距離戀人而言，激情（對性的激情和欲望）恐是最難克服的一關。

一名目前正經營遠距戀情的男大生，在社群媒體《Dcard》提出疑問：遠距的男生都下面癢？

他表示與女友平均一個月見一次面，有事情的話隔更久，每次約會都要翻天覆地個三四次才願意睡。女友曾擔心他會不會因為久久才能約一次會，所以忍不住就找別人。

男大生疑惑表示，做愛這種事情不就是跟喜歡的人做才有意義嗎？要他看著一張沒有感情的臉，真的做不下去。所以他覺得「如果要說什麼一時精蟲衝腦所以就忍不住偷吃劈腿啥的，那是沒有腦，不是精蟲衝腦」。

這名男大生並下結論：「遠距的男生都下面癢？我覺得是無腦的男生才會下面癢，跟遠不遠距無關」。

不過男大生這番真情告白引發網友不同意見的爭論。有人贊同表示「認同啊，我完全理解不了性愛分離的概念」、「大推這篇，懶叫癢不癢跟遠距無關好嗎？」、「我覺得性愛這種事就是身心靈都要滿足才會真的開心，身體不談，心靈上指的是跟自己做愛那人是不是自己深愛的伴侶，看到對方舒服或享受的表情而滿足自己心靈，跟一個稱不上愛的人約炮，那純粹就是一個身體爽的概念而已」。

不過也有人認為「覺得你這種男生是少數，我身邊不少朋友都是遠距就有炮友了，而且不覺得空虛只覺得身體舒暢」、「我是有夢到有些留學生臺灣一個女/男友國外一個女/男友」、「感覺很少男生像原po這樣，看著沒感情的臉做不下去～」、「所以看片自己來的人，可能也沒腦囉？不然看片的怎麼興奮的，硬的起來濕的出來」、「你是建立在做愛要跟相愛的才有意義，又不是每個人都這樣想，沒腦嗎」。

(中時電子報)