律師說法》當S遇上M 當心HIGH到昇天

2018年12月17日 00:02 中時電子報 吳家詮 /整理、天秤座法律網/文 /整理、天秤座法律網/文

台北縣一名家族有數億資產的富家子，沉迷SM（Sadism性虐待、Masochism被虐待）及雜交，去年底與兩名同居女友嗑藥雜交時，將其中一人沖水電擊後痛毆、撞牆，造成對方傷重死亡。這名惡男謊稱女友意外猝死，但因死者肋骨斷裂、身上傷痕累累，警方經半年追查，發現嫌犯有性暴力傾向，加上測謊未通過，日前並在其住處搜出電線等性虐證物，前晚將他逮捕，依殺人罪嫌送辦。

●●法律評析●●

刑法§276過失致死與刑法§271殺人罪，最大的不同在於是否具有主觀犯意。

從上述案例而言，該名富家子將女友施以電擊、痛毆等極端暴力手段，以一般人的常識而言，這樣的行為足以致人於傷甚至致人於死。因此，該女的死，絕非在歡愉之虞作鬼風流。

刑法§271殺人罪與刑法§277第二項傷害致死罪，應以何者論處該男的行為?

殺人罪是處罰原本就具有殺人犯意，而著手實行者，無論既遂或未遂，都應該受法律處罰；傷害致死罪欲處罰的對象為以傷害人為目的者，但不慎失手致人於死地者。

兩者因主觀犯意不同，因此在法律上受到的處罰當然也不盡相同。根據法律規定：

殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑；因傷害致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

案例中，男子具有性暴力傾向，如該男於意識清楚的情況下為案例所述之行為，以一般人的經驗或常識判斷，顯然有致人於傷甚至是致人於死的犯罪意圖，因此依殺人罪嫌遭到起訴。

(中時電子報)