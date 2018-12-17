陳其邁人氣漲 4年後會贏回高雄嗎？網民神分析

高雄市長選舉11月19日電視辯論會，民進黨陳其邁（左）與國民黨韓國瑜（右）兩人一對一直球對決，辯論開始前兩人握手致意。（三立電視台提供）

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中時電子報

高雄市長選舉失利的陳其邁，落選後反而人氣暴漲，網民好奇問，陳其邁似乎領悟到政治行銷策略，4年後，他有機會打敗同樣人氣旺的準高雄市長韓國瑜嗎？有鄉民認為，「4年就有。」不過也有人神分析直指，不覺得陳其邁有機會，除非韓上任變了一個人。

PTT網民貼文指出，對照韓國瑜忙著組閣跟招商，陳其邁選後唱歌、潛水、玩貓、吃小吃，到處和粉絲合影、握手、抱抱，還開直播，人氣反而暴漲。選前西裝革履，選後休閒襯衫配牛仔褲，到處玩透透，似乎領悟了新型政治行銷策略，這樣下去，4年或8年後他有機會贏回高雄嗎？

一位網民分析說，對韓總還是偏樂觀，因為他一定會把縣區基層搞好，縣區只要穩住，市區本來就是55波，綠營沒占到什麼便宜。只是以前都是藍的不投票，但現在已經不需要擔心這件事了，所以一樣是決戰縣區。這群基層一直以來都很鐵桿，但偏偏基層是韓的主場，所以縣區穩住，市區不要太差，基本上連任問題不大。不過另外還有個重點，現在縣區雖然大贏，但還是有一部分民眾不太信韓總。等未來若真把東西賣出去，韓總也常常去關心，只會翻得更誇張。因此，他不覺得陳其邁有機會，除非韓上任後變了一個人！

鄉民們認為，「4年就有。」、「非常有啊，韓4年後沒有翻轉高雄的buff（力量）了。」、「要看他在哪裡選。如果在高雄，要看韓國瑜這4年當得怎麽樣。」、「高雄還是很綠，我已經有點擔心韓總4年後會危險XD。」、「他現在有友韓的本錢，立委有機會，只要幫高雄爭取需要的法案就夠了，韓總的個性是會感謝他的。」、「他還年輕，還有機會。」、「選分區不錯，希望他和韓總說好一起為高雄不是裝的，韓總不只一次說希望他一起來幫忙。」、「這要先看韓做得怎樣。」、「韓只要這4年觀光跟農業搞好，連任穩穩的。」、「以往DPP最以引為傲的農民，現在反而完全是韓的武器了。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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