孫安佐返台第5天又有動作 新影片曝光18歲驚人身材

2018年12月17日 01:15 中時電子報 吳玫穎

孫安佐上傳健身影片。

經歷2百多天在美關押及開庭審理，孫安佐（左三）11日搭機抵台，並由刑事局人員帶至士林地檢署，父親孫鵬（右三）特地搭乘同班飛機陪同。（本報系資料照，范揚光攝）

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐在美涉嫌恐攻被捕，歷經260天關押，終於在本月11日返台。他在回到故鄉後，心情似乎也放鬆不少，繼在臉書大頭貼換成拿十字弓、18禁H漫照片後，已將臉書關閉的他，昨日又有新動作，在YouTube上傳一段1分多鐘影片，秀出他如猛男健壯的驚人好身材。

孫安佐在臉書關閉後，昨晚又被發現於YouTube頻道上傳新影片「Physique update 久違的重量」，影片介紹還謙虛寫著「目前體重70kg 很久沒碰重量了 姿勢不好請見諒」。

影片中認真重訓的孫安佐，最後還一口氣脫去上衣，秀出他的猛男好身材，讓網友看了驚呼連連，「這身材真的屌打一堆肥宅」、「這身材真的猛」、「他真的是活在自己世界的人...」、「好像被圈粉了，怎麼辦」。

孫安佐除了健身有成，也真的「只想看動漫」，因為他這支YouTube影片使用的背景音樂就是人氣動漫《FAIRY TAIL》（妖精尾巴）歌曲，回覆網友留言時，更透露有在追漫畫《哥布林殺手》。

(中時電子報)