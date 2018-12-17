職業卡健美資格賽 女子比基尼是亮點

2018年12月17日 01:26 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣選手江敏（右三）在女子比基尼項目為地主留下一張資格卡，與另三位拿下職業卡的男子選手合影留念。(健身工廠提供)

2018亞洲IFBB職業卡健美資格賽台灣賽16日在高雄樺舍商旅熱鬧展開，地主選手江敏穿上黑色比基尼，從大舉入侵的外籍兵團中奮力突圍，為台灣守下一張職業卡。

本場賽事在四個項目會各頒發一張「職業卡」，獲得「職業卡」的選手將在明年取得參加職業賽的資格，來自馬來西亞、美國、泰國、韓國、南非、加拿大、新加坡、中國、沙烏地阿拉伯、葉門、埃及與澳洲等17個國家地區，300多名選手同場競技，參賽者不但要在自己報名的量級脫穎而出，各組冠軍還得再進行「冠中冠」的最後一輪賽事，才能取得職業卡資格。

「女子比基尼」是本日賽事最後壓軸項目，地主選手江敏在全場觀眾歡聲雷動的打氣下，一舉拿下職業卡，為自己在台灣賽畫下完美的句點。

在台灣發展的巴西、日本混血麻豆Akemi（香月明美）在「女子比基尼」項目成為焦點，為了準備這場賽事她依照職業健美選手的訓練模式訓練鍛鍊兩個月，每天嚴格控制飲食吃六餐，這次抱著學習經驗前來參賽，在D組獲得第二名，她表示第一次參賽就獲得這樣的成績，已經十分滿意，明年還想繼續努力參加比賽。

300位選手當中，有近150位是「男子健體」項目選手，180公分以下的D組更多達43人競逐，是整場賽會最多人報名的量級，模特兒、演員雙棲的李沛旭便是屬於這一組，他表示，健美是自己「年輕」時的夢想，為了不讓自己到了5、60歲時感到後悔，決定拼一次看看。

對舞台不陌生的李沛旭坦言，首次參加健美比賽的緊張感，讓他找回19歲第一次走台步的青澀與新鮮感，他說：「為了圓夢，我從接近90公斤的胖子瘦到現在。以比賽來說當然不滿意，但是實際去做的意義比名次重要。」

最後順利在「男子健體」奪卡的是來自泰國、綽號「迪迪」的彭派森（Ponpaisan Ruangsangpen），首次來台的他，因為經營的健身房6個月前開幕，無法留下遊覽，但他保證未來如果在台灣舉辦職業賽事，一定會再報名參加。

至於「古典健美」，則是由遠道而來的埃及選手穆罕默德‧艾爾卡迪(Mohamed El Qadi)奪得職業卡，他原本是牙醫，現在以參加健美比賽為重，暫時放棄本業，上週在菲律賓賽事拿下亞軍，因教練鼓勵才報名台灣賽，如願拿下職業卡，對他來說是非常奇妙的安排。

「傳統健美」由來自香港的譚逸基拿下職業卡，他從14歲開始擔任健身教練，至今過了20個年，他也與一些興趣相投的朋友組成健身團體，一起在健身路上互相砥礪，四處征戰。

(中時電子報)