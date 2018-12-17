萌！花蓮迷路小黑熊妹妹入住森林野訓！盼野放重返大自然

2018年12月17日 03:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年7月，有民眾花蓮南安瀑布發現一隻迷路小黑熊小黑熊，似乎和家人落單了，之後小熊被送到特有生物研究保育中心，經診斷後，發現牠是女生！這隻小黑熊妹妹目前正在「森林野訓場」，接受野放訓練。

小黑熊從搬家用的箱籠中探出頭。（林務局攝）

行政院農業委員會林務局於12月6日邀集特有生物研究保育中心、臺北市立動物園、台灣黑熊保育協會與包括臺灣大學、臺灣師範大學與屏東科技大學等單位的野生動物專家與獸醫師團隊，共同研商南安小黑熊的現況與後續的野放計畫，並一同協助目前順利成長的小黑熊自原本的照養場地，搬移到特生中心特別為小熊準備的森林野訓場。小黑熊將在這裡繼續成長，並接受回野外家園前的野放訓練。

小黑熊進入森林展場後開始探索環境。（林務局攝）

小黑熊今年7月10日在花蓮南安瀑布被人發現落單，嗣後又多日未見母熊蹤影，考量小熊年紀太小無法獨自在野外生存，因而移地運送到具有良好照養經驗及場地的特有生物研究保育中心，讓小熊有更適宜的成長空間及進行野放訓練的環境。特生中心的森林野訓場地面積大約為40乘60平方公尺，這個場域位在大片森林的中心區域，是參與團隊的專家決定讓小黑熊暫住特生中心的最大原因，小黑熊因此於今年的8月8日搭乘黑鷹直升機自花蓮到此暫時安置照養及訓練。森林野訓場內原始的森林環境，將可讓小熊練習野外生活所需的各種技能，包括尋找食物、捕獵、躲避天敵等。

12月6日當天獸醫師團隊幫小黑熊麻醉後，進行簡單的身體檢查與測量，確認小熊成長良好，毛髮光亮、體表沒有寄生蟲，體重與身長也從前次10月23日健康檢查時的21.3公斤與102公分，成長到了27.5公斤與112公分。獸醫師與研究團隊協助幫小熊戴上追蹤用的無線電發報器後，讓小熊正式搬家入住特別為牠準備好的森林野訓場。甦醒後的小熊謹慎的步出箱籠，並走入場地的森林深處、開始探索環境，研究人員也觀察到小熊爬到樹上活動。種種跡象都顯示小黑熊對新環境適應得不錯，朝花蓮原生野外家園又邁進一步了。

林務局表示，為確保黑熊族群存續，並藉由小黑熊案例的跨單位合作，建立臺灣大型動物的保育整合與救傷系統，是小黑熊救援與野放計畫的宗旨，林務局將在此原則下持續進行資源整合與行政協調。為了讓小黑熊可以順利長大並回到野外的棲地，每一步驟都必須非常謹慎，也需要所有參與團隊的共同努力。12月6日同時召開的專家工作會議中，野生動物專家們檢討了後續野放計畫的步驟，獸醫師團隊檢視了小黑熊的成長狀況，後續將由特生中心、臺北市立動物園、屏東科技大學黃美秀老師團隊持續分工進行小黑熊生活場域維護、照護醫療與野化訓練等工作。

(中時電子報)