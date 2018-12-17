影》網紅空姐偷吃攝影師 激戰4分鐘影片鐵證判刑出爐

網紅空姐偷吃攝影師激戰4分鐘影片鐵證，桃園地院判決出爐。（資料照/取自臉書）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
（中天新聞）

擁有童顏巨乳在網路有超過17萬粉絲人氣網紅張姓空姐，被丈夫爆料她與攝影師在家滾床激戰，並提告2人妨害家庭，案經地檢署偵結起訴，雖然網紅人妻並未認罪，桃園地方法院依其丈夫提供4分激戰監視畫面，以及攝影師坦承認罪，做出裁決人妻與攝影師各判3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

今年6月間，一名唐姓男子在臉書社團爆料公社上指控，自己的空姐妻子與一名攝影師外遇，竟然還到家中來恩愛，讓他氣得只好揚言公布影像，並提出告訴，唐男也表示自己會發現是因為孩子告訴他，媽媽跟一名H先生很好，令他起疑，接著進行蒐證與調查，沒想到果真讓他抓到妻子偷吃證據，讓他氣到入院7天，這期間妻子不聞不問也令他心灰意冷，憤而上網報料。

對於被丈夫提訴「偷吃」攝影師，網紅人妻並未認罪。（資料照/取自當事人臉書）

洪姓攝影師挨告後坦承偷情人妻，但網紅空姐矢口否認，據《蘋果》報導，空姐的委任律師並指丈夫提出由監視畫面拍攝的性愛影片，是非法取得證據，應該予以排除，但檢察官認為，監視錄影設備所架設的地點是空姐夫婦共同住處，空姐丈夫本來就有支配使用的合法權利，因此將2人起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院最後依照洪男偵查中的自白、空姐丈夫的指控及提供的監視錄影光碟、以及網紅空姐在偵查中的刑事答辯狀承認向丈夫道歉，認為2人通姦事證明確。

(中時電子報)

隔牆有耳 竹科女與男友床戰啪啪聲糗遭同事分享
妻「Gong Gan Po Qu公園」是瞎毀？夫解碼密語哭哭了

隔牆有耳 竹科女與男友床戰啪啪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。