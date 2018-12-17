影》網紅空姐偷吃攝影師 激戰4分鐘影片鐵證判刑出爐

2018年12月17日 03:32 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

（中天新聞）

擁有童顏巨乳在網路有超過17萬粉絲人氣網紅張姓空姐，被丈夫爆料她與攝影師在家滾床激戰，並提告2人妨害家庭，案經地檢署偵結起訴，雖然網紅人妻並未認罪，桃園地方法院依其丈夫提供4分激戰監視畫面，以及攝影師坦承認罪，做出裁決人妻與攝影師各判3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

今年6月間，一名唐姓男子在臉書社團爆料公社上指控，自己的空姐妻子與一名攝影師外遇，竟然還到家中來恩愛，讓他氣得只好揚言公布影像，並提出告訴，唐男也表示自己會發現是因為孩子告訴他，媽媽跟一名H先生很好，令他起疑，接著進行蒐證與調查，沒想到果真讓他抓到妻子偷吃證據，讓他氣到入院7天，這期間妻子不聞不問也令他心灰意冷，憤而上網報料。

對於被丈夫提訴「偷吃」攝影師，網紅人妻並未認罪。（資料照/取自當事人臉書）

洪姓攝影師挨告後坦承偷情人妻，但網紅空姐矢口否認，據《蘋果》報導，空姐的委任律師並指丈夫提出由監視畫面拍攝的性愛影片，是非法取得證據，應該予以排除，但檢察官認為，監視錄影設備所架設的地點是空姐夫婦共同住處，空姐丈夫本來就有支配使用的合法權利，因此將2人起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院最後依照洪男偵查中的自白、空姐丈夫的指控及提供的監視錄影光碟、以及網紅空姐在偵查中的刑事答辯狀承認向丈夫道歉，認為2人通姦事證明確。

(中時電子報)