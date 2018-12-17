胃癌四期青年不畏苦！努力抗癌活出新生命！

2018年12月17日 03:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

醫療科技日益越新，然癌症依然無真正根除之解！衛福部最新統計國人十大死因資料，癌症高居國人死亡率第一名，年死亡人數達4萬8037人，佔所有死亡人數28.0%！台灣癌症基金會致每年舉辦十大抗癌鬥士選拔活動，迄今已邁入第十二屆，每年鼓勵全國各地抗癌勇者站出來，分享抗癌經驗與心路歷程，幫助更多癌友積極面對治療、樂觀勇敢抗癌，今年的抗癌鬥士頒獎典禮更請到官方典禮御用主持人「客家妹」陳明珠公益主持。獲獎的獲獎的洪翊玲今年35歲，正值青年的她罹患胃癌第四期，她沒有放棄、沒有怨天尤人，努力抗癌精神令人動容！

每年十大抗癌鬥士經由專業評審團選出，包含醫師、心理師、社工師、復健師、護理師、癌友及專業編輯人員等，歷經三次以上的書面審查、會議討論、電話專訪之評選過程。今年度「十大抗癌鬥士」獲選者為：(一)伍釗宏／直腸癌，(二)翁崇益／鼻咽癌，(三)潘怡伶／乳癌，(四)張慶彬／頰黏膜惡性腫瘤，(五)葉明祥／口腔齒齦癌，(六)賴壽香／乳癌、下咽癌，(七)洪翊玲／胃癌，(八)陳佩蓉／急性骨髓性白血病，(九)康琬琪／肝癌，(十)林彥伶／肺腺癌腦轉移。獲選之抗癌鬥士不僅持續在自己的服務崗位上努力外，未來也將一起加入本會癌症防治宣導工作的行列。

基金會將今年度獲選之抗癌鬥士抗癌歷程，集結成冊出版《從零重生──抗癌鬥士的蛻變之旅，免疫療法抗癌新曙光》書籍，邀請大眾細細閱讀並觀察他們抗癌成功的關鍵，如何克服艱辛的治療過程，又是什麼樣的愛與勇氣讓他們堅持與癌奮戰。同時邀請國內多位腫瘤權威，解析免疫療法在不同適應症之運用，並完整收錄癌友常見問題，為讀者作深入淺出介紹。

獲獎的洪翊玲今年35歲，正值青年的她罹患胃癌第四期！「癌細胞擴散的太嚴重，除非把整個腹腔器官拿掉，不然沒辦法切除乾淨。」2015年翊玲被六個醫師告知最多只剩下半年生命，先生痛哭許久，父母也心急如焚，翊玲卻只能安慰他們，自己躲在房間流淚。

抽中胃癌籤王──瀰漫性胃癌，讓176公分的翊玲在治療過程中瘦到只剩39公斤，但她並不認輸，心想：「就算要死，也不要讓身體這些癌細胞好過！」她沒有放棄、沒有怨天尤人，當有人問「為什麼是我得癌症？」她只回答：「那你覺得應該要是誰？」

(中時電子報)