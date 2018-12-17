王鴻薇：大局勢變化 國民黨中生代恐揭竿起義！

2018年12月17日 04:14 中時電子報 黃麗蓉

國民黨選舉大勝後，中生代希望黨內革新的聲浪漸大，國民黨台北市議員王鴻薇直指，若大情勢有變化，當中生代產生急迫感，可能就會有人揭竿起義！

王鴻薇指出，國民黨中生代選後動作不斷，包括國民黨立委林為洲、台北市議員當選人羅智強聯名發表「黨務革新宣言」，主張國民黨2020初選應採全民調，甚至傳出有人點名國民黨立委江啟臣、蔣萬安搭檔選2020。盼由中生代接班的聲音越來越急迫，但目前國民黨中央卻還沒有明確的態度，不過一定也感受到壓力。

據香港媒體《中評網》報導，國民黨中央對起用中生代、青壯世代的態度，還不是那麼明確，黨內也一直沒有人敢正式喊出來，也許大家都還沉浸在勝選的喜悅中，但若大情勢產生變化，中生代覺得有急迫感的時候，可能就會有人揭竿起義！

王鴻薇強調，國民黨雖然勝選，但是世代交替、培養人才還是非常重要，若不重視，選民也會失望。像不分區立委名單若再用以往傳統的老人政治或酬庸，或是重視政二代讓青壯派因大老關係而進入名單，其實選民都會看在眼裡。區域立委提名，黨內似乎有現任優先的聲音，那不就擺明是傳統政治嗎？黨部應該提供一個公平機制，讓新面孔有機會，這樣才能加速新陳代謝。

(中時電子報)