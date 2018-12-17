王鴻薇：大局勢變化 國民黨中生代恐揭竿起義！

北市議員王鴻薇，(本報資料照片)

友善列印
中時電子報

國民黨選舉大勝後，中生代希望黨內革新的聲浪漸大，國民黨台北市議員王鴻薇直指，若大情勢有變化，當中生代產生急迫感，可能就會有人揭竿起義！

王鴻薇指出，國民黨中生代選後動作不斷，包括國民黨立委林為洲、台北市議員當選人羅智強聯名發表「黨務革新宣言」，主張國民黨2020初選應採全民調，甚至傳出有人點名國民黨立委江啟臣、蔣萬安搭檔選2020。盼由中生代接班的聲音越來越急迫，但目前國民黨中央卻還沒有明確的態度，不過一定也感受到壓力。

據香港媒體《中評網》報導，國民黨中央對起用中生代、青壯世代的態度，還不是那麼明確，黨內也一直沒有人敢正式喊出來，也許大家都還沉浸在勝選的喜悅中，但若大情勢產生變化，中生代覺得有急迫感的時候，可能就會有人揭竿起義！

王鴻薇強調，國民黨雖然勝選，但是世代交替、培養人才還是非常重要，若不重視，選民也會失望。像不分區立委名單若再用以往傳統的老人政治或酬庸，或是重視政二代讓青壯派因大老關係而進入名單，其實選民都會看在眼裡。區域立委提名，黨內似乎有現任優先的聲音，那不就擺明是傳統政治嗎？黨部應該提供一個公平機制，讓新面孔有機會，這樣才能加速新陳代謝。

(中時電子報)

文章來源：中評網

陳其邁人氣漲 4年後會贏回高雄嗎… 兩代民進黨菁英遇到黨難 作法竟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。