12月17日三大報頭條要聞

2018年12月17日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●年金改革讓軍公教人員抱怨「繳多領少」，考試院和行政院會商後確定，公教人員公保提撥費率明（2019）年元旦起全面調降，不適用年金的公教人員從8.83％調降為8.28％；適用年金的私校教師等人員，從13.4％調降為12.53％，每月約可少繳21元到189元，約有58萬人受惠。

●近日國內對非洲豬瘟防疫升溫，官員更直言，深恐國民美食滷肉飯受疫情入侵影響，但一直未從台灣絕跡的禽流感，不時仍有疫情傳出，彰化日前更爆發入冬後首例H5N2亞型高病原性禽流感，撲殺近7000隻土雞。

●準高雄市長韓國瑜承諾在21日公布所有小內閣名單，時限進入倒數，他求才若渴，拖著尚未痊癒的病體分秒必爭，甚至深夜也還在面試；但據了解，27個局處長無法一次到位，至少4、5位將由現任副局長代理，視日後表現真除。

●準台中市長盧秀燕16日公布第4波小內閣13名局處首長，包括前台中市建設局長吳世瑋、前農業局長蔡精強回鍋並擔任民政局長及農業局長；消防局長曾進財、地政局長吳存金及建設局長陳大田3人為內升。盧指出，人事大都是在地人才或具台中經驗，他們熟悉台中，對家鄉有很深的感情。

◎旺報

●大陸重要智庫中金公司最近發布2019年宏觀經濟展望，從預測的各項數據來看，大陸2019年景氣表現恐怕不樂觀，其中最大的干擾就是中美貿易戰。根據中金預測，2019年國內生產毛額（GDP）成長率將落在6.4%，2020年再下滑至6.3%。同時不管是消費、投資或是外貿等三頭馬車都將面臨下跌的走勢，唯一的好消息是，消費者物價指數（CPI）年增率為2.3%，顯示大陸明年沒有通膨的壓力。

●14日慶祝改革開放40周年文藝晚會《我們的四十年》在北京人民大會堂舉行，包括中共總書記習近平在內6名政治局常委，與大陸國家副主席王岐山全數出席，與3000多名觀眾一同回顧改革開放的重要成就。晚會最後的歌曲《乘風破浪再出發》回顧中共歷屆與現任領導人任內的重要片段，在回顧時任領導人胡錦濤時，「連胡會」歷史性握手照片登上大螢幕平台；習近平與前總統馬英九的「馬習會」則未在影片出現。

●對比1980年代蘇聯及東歐，大陸在中共治理下，尤其是在改革開放之後，政治穩定，經濟快速崛起，社會發生和平轉型，可謂是世界上僅有成功從社會主義計畫體制向市場體制轉型的國家。如今中國崛起，治理模式成功，也導致「中共學」的興起。

●明年美國聯準會可能放緩升息步調，美元走勢應會不如先前強勁，對金價帶來的壓力可望減輕，隨著美國景氣邁向循環末期，加上金融市場波動加大，專家建議投資人可酌量納入黃金作為防禦性配置，以增加資產組合的多樣性。

●「吃播」起源於韓國，2018年大陸也刮起了本土吃播熱。微博短片中出現了越來越多的陌生面孔，只有我們想不到的，沒有他們吃不了的，他們的吃相緩解現代人「想吃怕胖」的心理壓力；吃播播主則認為靠著「吃」，能夠為自己帶來社會認同。

◎工商時報

●財長蘇建榮昨（16）日表示，未來財政部會朝扣除額合理化、研議數位經濟稅制、以大數據尋找合理稅基等3大方向，展開賦稅革新檢討，目標要將台灣租稅負擔率升至13％以上，但這不是加稅，而是從合理稅基擴大方向檢討。他說「國民所得有成長，稅收也應適度成長，財政才是穩健的」。

●無懸念，金融業100％估中央銀行政策利率將連十凍。央行年終理監事會20日（本周四）舉行，根據本報針對金控、銀行、保險、投信投顧業者的調查結果顯示，受訪者100％認為政策利率將連十季不調整，重貼現率將續停在1.375％。

●國發會上周五（14日）向行政院長賴清德報告AI時代來臨勞動力帶來社會衝擊，建議勞動法制需因應新工作型態適時檢討。另經濟部次長龔明鑫呼籲，為了國際競爭力，企業應加速引進AI技術，否則沒有AI化的企業，訂單將提早AI化企業搶走，面臨生存危機。

●財政部長蘇建榮為擴大稅基，表示將研議數位經濟稅制。事實上，國際間已逐漸興起向科技大廠開徵數位稅的趨勢，目前動作最積極非歐盟莫屬，不過歐盟原擬開徵3％數位稅，但最後在內部歧見下決定縮小範圍，僅針對線上廣告銷售課稅。其他包括英國、韓國皆已規劃或立法數位服務稅。

(中時電子報)