采福咖啡餐坊 鮮奶火鍋濃醇香

2018年12月17日 07:18 中時 劉秀芬

采福咖啡餐坊設計有質感，景觀優美、停車方便，連附近鄉鎮居民都慕名而來。（劉秀芬攝）

采福咖啡餐坊環境高雅、餐點美味，是官田工業區廠商老闆們宴請重要貴客的首選。（劉秀芬攝）

冬天到了，火鍋店生意變好，台南六甲區的采福咖啡餐坊，一年四季火鍋都熱賣，老闆江素貞特別推薦義式香醇鮮奶鍋，這可是她每天早上到附近酪農家買回來的新鮮牛奶做成湯底，喜歡濃醇香牛奶鍋的饕客不要錯過。

位於六甲區公所旁邊林森街巷弄裡的采福咖啡餐坊，開業已經七、八年，位置並不在區里熱鬧街上，但餐廳高雅的造型與庭院環境，設計質感不輸台南市中心的大餐廳，因此是附近公家機關、學校職員、上班族聚餐首選，也常見官田工業區廠商宴請貴客，連行政院長賴清德都來過。

老闆江素貞曾賣過小吃，後來請設計師在自家地上蓋了采福咖啡餐坊，希望讓客人能有遠離塵囂、親近田園樂趣，在現代化建築與綠意景觀中悠閒享受美食。店裡提供的餐點很多元，除了各式的火鍋，還有精緻排餐、套餐、焗烤類、素食類、義大利麵。

江素貞說，火鍋類餐點都除了主要菜盤，都會附上前菜、飯、點心、飲料，其中牛腩鍋、當歸人參鍋、南瓜風味鍋都很費時費工，義式香醇鮮奶鍋應該算是店裡較特別的餐點，她每天早上都親自到附近酪農家買新鮮牛奶，再調配成湯底，配豬肉、牛肉、海鮮都很搭，試過的客人都說讚。

來用餐的客人說，采福咖啡餐坊設計有質感，景觀優美、停車方便，多人用餐還可預約包廂，最重要的是餐點好吃、平價實惠，可說是鄉下的五星級餐廳了，連附近鄉鎮居民都慕名而來。

店名：采福咖啡餐坊

地址：台南市六甲區林森街56號

電話：06-6988736

營業時間：11:00~14:00，17:00~21:00

公休日：不定期（會提前公布）

價格：義式香醇鮮奶鍋290元

(中時 )