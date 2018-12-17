台灣清大女陸生印尼浮潛失蹤 迄今仍下落不明

2018年12月17日 10:07 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

印尼新聞報導，Wisatawan Perempuan asal China Hilang di Gili Air, Lombok

台灣清華大學女陸生張秋玨9日在印尼吉利阿爾島（Gili Air）浮潛時失蹤，據當地救災機構指出，目前仍在搜索，但沒有任何發現，研判張秋玨已隨海流漂向他處。據警方推斷，張女可能在潛水時被海底水流捲走，目前搜救隊員已全力展開搜索。

張秋玨，女，今年26歲，大陸上海籍，大學就讀上海大學新聞系，會說英語、西班牙語，身高約160公分，現就讀台灣清大人類學研究所碩士班。

據《中央社》15日專電報導，張秋玨12月1日離開上海前往印尼。12月9日在印尼龍目島附近的小島吉利阿爾島(（KLU）Pemenang區Gili Indah村Gili Air)浮潛時失蹤。龍目島馬打蘭（Mataram）搜尋及救難機構公關部門官員索裡英（Solihin）接受台灣媒體訪問表示，搜救人員及潛水員持續搜索，但目前為止沒有任何發現。

索裡英說，張秋玨失蹤一帶的海面下，幾乎沒有什麼珊瑚，因此身體被珊瑚勾住的機率相當小，研判張秋玨可能已經隨海流漂向其他地方。搜救團隊15日搭乘橡皮艇，鎖定吉利阿爾島北方和東方一帶進行搜索。索裡英表示，根據搜救的標準作業程式，如果搜索7天都沒有發現，搜索行動將會終止，但搜救團隊會視實際情形，考慮是否再延長搜索3天。

目前，張在臺灣的朋友和懂印尼語的同學已經一起聯絡了她住宿的homestay，對方稱因為沒有在沙灘上發現她的潛水裝備，所以懷疑她是潛水時失蹤的。

據張清大陸生同學表示，臺灣清華大學、陸委會、海基會已經介入。張在臺灣的同學已經請張的家人直接聯絡中國大陸駐印尼大使館。

海基會發言人今17日回應指出，已循既有聯繫機制通報大陸海協會，並請駐印尼外館協處，但目前印尼當地警方還未找到張女，若印尼方面有後續回應會再進一步通知。

若有秋珏的相關消息，還請聯繫中國大陸駐印尼大使館，使館電話: +62-21-5764135，或致電海基會。

(中時電子報)