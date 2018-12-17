就是這個原因！他嘆DPP黨魁之爭勝敗格局不易改變

民進黨中生代龍頭共推卓榮泰參選黨主席，引爆茶壺裡的風暴。（姚志平攝）

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中時電子報
/整理報導

民進黨中生代共推卓榮泰參選黨主席，引爆茶壺裡的風暴。有意參選黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆就痛批「一直沒有深思敗因是什麼」？這兩天急急推出中生代的團結秀。對此，前民進黨籍台南市長蘇煥智就表示，卓榮泰代表小英意志、地方諸侯、派系整合的工具角色。「可惜九成以上的黨員都是派系代繳黨費，原則上會尊重派系的立場，勝敗格局不易改變」。

總統蔡英文辭民進黨主席後，桃園市長鄭文燦等7位民進黨中生代，日前共同推舉卓榮泰角逐黨主席，引爆新系大老吳乃仁不滿，大動作宣布退流退黨，另一大老林濁水也痛批，推舉卓榮泰參選黨主席，就是要鞏固民調最低的蔡英文在2020年參選總統，「當年大家冒險犯難，建立起來追求民主的民進黨已經失蹤了」。而游盈隆批評民進黨當權派，「一直沒有深思敗因是什麼」？就推出中生代的團結秀。他反問「這次民進黨敗選是因為不團結造成的嗎？」

而蘇煥智也在臉書表示，這是民進黨黨魁之爭，卓榮泰代表小英意志、地方諸侯、派系整合的工具角色。而游盈隆代表要更大幅度反省及改變，挑戰總統及既有派系秩序。「可惜九成以上的黨員都是派系代繳黨費，原則上會尊重派系的立場，而不太有個人自主的選擇！所以勝敗格局不易改變」。

底下網友也紛紛表示，「民進黨誰當主席也無法改變討厭民進黨的思維吧！蔡英文已經是台灣人最討厭的總統也是最無能的總統，庶民之痛蔡英文還活在權力利益之中」、「游盈隆有認真檢討比較可信賴」、「大家看誰選上就知道是真傀儡還是真改革了」、「卓榮泰有八方之候挺他，6個勝選諸候加2個敗選陳其邁、林佳龍，可以說很强的人選了，民進黨加油」！

(中時電子報)

文章來源：蘇煥智臉書

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