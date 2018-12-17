NBA》令人感動！巴克利與華人球迷的真摯友情

2018年12月17日 08:16 中時電子報 盧品青

What a beautifully written story about two guys who became unlikely friends. Knowing the Chuckster, it doesn’t surprise me at all: https://t.co/RzxRxtUZmC — David Aldridge (@davidaldridgedc) December 15, 2018

這是一個令人難過又十分溫暖的故事。「惡漢」巴克利(Charles Barkley)看起來不像一個會交華人朋友的人，3年前王林(音譯, Lin Wang)現身在巴克利母親的葬禮，這是一個偏僻的小鎮，大家都疑惑怎麼會冒出一位亞洲人，巴克利笑著介紹說：「這是林，我的好兄弟喔。」

王林是一個貓砂專家，他在沙加緬都出差時於飯店的酒吧結識巴克利，兩人意外聊得非常投緣，一談就是好幾個鐘頭，還共進晚餐。「這個朋友交定了！」巴克利把手機號碼給王，「當你到紐約、鳳凰城、亞特蘭大，記得找我出來喝一杯。」

每次王林告訴女兒王雪莉(音譯, Shirley Wang)說名人堂球星巴克利是他好友，雪莉都覺得很難相信。她查看王林的手機，發現內容大多是王林單方面傳訊給巴克利，她懷疑父親在巴克利眼中只不過是個一般球迷。

直到今年王林因病去世，巴克利親自出現在葬禮上，雪莉才知道他父親說的都是真的，而且他與巴克利的關係遠比她想像中還要親近。巴克利很難過，「為什麼他病得這麼重也不告訴我？我們是好朋友，他可以跟我說的，他應該很了解我。」

雪莉回憶他父親臥病在床時還會固定收看巴克利主持的TNT節目，他總是被電視上詼諧的巴克利逗得很開心。其實王林曾受邀去巴克利的節目，就連「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)也認識他。

巴克利脾氣不好，他坦承自己真正的朋友不多，「我交遊非常廣闊，但是真正聊得來的很少，林就是這樣一個朋友，他令人開心，他這個人好像永遠都很快樂。」正因如此，王林生病了也不想告訴巴克利，他不願讓巴克利煩心。

雪莉從不看籃球，她知道父親是勇士隊球迷，特地到病床前告訴他總冠軍賽戰況，包括騎士隊史密斯(J.R. Smith)首戰那記傻瓜球。但是王林沒有反應，他累了，在與癌症搏鬥兩年後，他闔上了眼，來不及看到勇士完成連霸。

葬禮上出現一位高大的黑人，在場有人認識他，但是沒人曉得他來做什麼。大家知道王林是籃球迷，直到巴克利站上台說話，才明白王林不只是一位粉絲，而是巴克利的朋友。雪莉是第一次見到巴克利，但巴克利已經聽過她很多事，「妳父親常常談起妳，他深深以妳為榮。」

從90年代渡海來到美國愛荷華州，王林努力打拚養活家人，他堅信只要工作勤奮就能獲得白人尊重。從小父親就離家的巴克利也是苦過來的，70年代的美國對於單親黑人家庭並不友善，因此老巴與王林有了共同話題，「我們對很多事情的看法都十分相近。」

葬禮在總冠軍賽結束後舉行，雪莉最近才把這段回憶寫出來，讓大家知道他們美妙的友情。巴克利與王林的故事在網路上迅速傳開，感動了很多美國球迷，有人表示「沒想到我會看巴克利的新聞看到掉淚。」

王林生前經常四處吹噓說：「巴克利是除了喬丹之外最偉大的籃球員。」對他來說確實如此，喬丹與一般人的距離非常遙遠，而巴克利就近在他眼前，還是他的朋友，身為籃球迷沒有比這更幸福的事了。

(中時電子報)