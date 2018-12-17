卓榮泰問「我像保皇黨嗎？」 林濁水譏：問的好！

行政院秘書長卓榮泰（中）他強調，黨的改造不留情份，也沒有上限」，並駁斥外界稱他是保皇黨的說法。（劉宗龍攝）（飲酒過量有礙健康）

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中時電子報
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目前黨內中生代跨派系共推卓榮泰參選黨主席，遭外界質疑是「保皇黨」，要保總統蔡英文2020總統大選資格。對此，卓榮泰否認，並稱民進黨改革是不留情分，也沒有上限，更反問他像保皇黨嗎？前民進黨立委林濁水反譏，問的好，只要看最後2020總統參選人是不是小英就知道了。

民進黨中生代龍頭共推卓榮泰參選黨主席，引爆茶壺裡的風暴，黨內有人認為這是為保蔡英文總統參選2020總統大選的保皇派勢力抬頭，卓榮泰日前受訪時稱，從登記民進黨主席參選至今，感觸非常深。他強調，這次參與選舉的堅持是，「黨內選舉不貼標籤、不出惡言，但是黨的改造不留情份，也沒有上限」，並駁斥外界稱他是保皇黨的說法。

對於卓榮泰問「我像保皇黨嗎？」，林濁水於臉書發文表示，「問得好」。如果卓榮泰要讓社會大眾認為他不是保皇黨，林濁水認為卓「只要承諾絕對不會讓民意滿意度最低，不滿意度最高的人在2020代表民進黨參選總統，並且以怎樣做到這一點為競選主席政見和游盈隆公開辯論就解決了」，只要做到這個最簡單一點就行了。

林濁水也讚嘆卓榮泰說的，「從派系的立場來看的話，會讓民進黨的改造無法開始」。但林表示卓榮泰所指的「各派系的有志一同」，是指要擁護民意滿意度最低的人選總統，「那就跳過有志一同的派系之見，努力排除關鍵障礙吧」。

(中時電子報)

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