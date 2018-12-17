王鴻薇：雙城論壇拉高層級 迫蔡政府修正兩岸方向？

國民黨北市議員候選人王鴻薇。(圖/本報資料照，王鴻薇團隊提供)

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中時電子報
/綜合報導

台北上海雙城論壇，自2010年展開後，至今邁入第9屆。2018本屆雙城論壇將於本月20日登場，這次上海方將由副市長周波率135人來台與會，北市府也將邀請產業界、政府方、學術界共250人參與，參與人數預計將創下歷屆最多紀錄。國民黨台北市議員王鴻薇表示，綠營縣市願照柯文哲作法提出兩岸交流，能看出，蔡政府選後兩岸政策有逐漸在修正方向。

率團來訪的周波預計將在20日的雙城論壇主論壇和19日的晚宴上與柯文哲見面，主論壇和晚宴分別預定在台北晶華酒店及圓山飯店登場。

王鴻薇今接受港媒《中評社》專訪表示，上海方這次提高層級由第一副市長周波訪台，2010年郝市府首次舉辦雙城論壇是由上海市長韓正率團來台，周波目前來看也是柯文哲任內層級最高的官員，雖然停留時間不足一天，但已能感受到陸方對柯文哲所提的兩岸一家親釋出善意。

王說，「大陸這次交流以周波率團提高交流層級，就是要傳達若地方願意比照這種模式，大陸並不會排斥與綠營縣市交流」。民進黨縣市首長希望找國民黨韓國瑜「合作拚經濟、拚觀光」，希望「藉韓國瑜打開兩岸交流的門」，但未來呂贏縣市長若希望突破兩岸交流僵局，「不可能只依靠韓國瑜」，縣市首長必須在「兩岸論述上作出調整」，才有可能突破。

此外，王鴻薇也對雙城論壇給了一些建議，她認為不應該只把雙城論壇變成「兩岸政治的大拜拜」。她希望未來交流能在「教育部分成為一個平台」，尤其從這2年來，台北市很多的高中生選擇到大陸各大學就學，現在只能自己找資訊，但若台北的高中生有這樣的需求，未來雙城論壇就應該提供這樣的平台。她個人感受到在教育這塊確實有需求。

(中時電子報)

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