這張名片好好用 他爽喝3個月花酒 媽媽桑淚賠89萬

2018年12月17日 08:54 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

洪姓男子4年前到台中一間酒店，向黃姓女總經理拿出名片誑稱某立委特助，連續爽喝3個月花酒，共35次消費89萬元，黃男每次上酒店要求賒帳結果都跳票，被依詐欺罪判刑1年2月，黃女提出刑事附帶民事訴訟，要求洪男賠償損失，台中高分院將再審駁回，全案定讞。

判決書指出，洪姓男子2014年到前女友工作的高級酒店，先向黃姓總經理打招呼，並出示印有「某立法委員特助」的名片，對黃女佯稱自己是立委特助，要求不要付現，採用簽帳暫賒支付消費帳款，還向黃女謊稱自己家境良好，黃女信以為，負責接待洪男享受酒菜飲食，及使用包廂、女子坐檯陪酒等服務。

2014年2月至5月，黃男共上35次酒店，消費89萬元開出3張支票，但3張支票均跳票，洪男旋即避不見面，黃女才知受騙，並被酒店按月扣代償洪男未清償的消費帳款，現已全數清償完畢。

洪男坦承消費但否認詐欺，供稱他幫忙在立委服務處工作的朋友跑婚喪喜慶，所以隨身帶著印製某立委的名片。洪男辯稱，他沒有打著立委特助名號白吃白喝，反控黃女「要賺我的錢，才讓我方便」。台中地院法官不採信洪男說詞，認定洪男詐欺，判他1年2月徒刑，並追繳犯罪所得。

黃女提出刑事附帶民事賠償，主張她幫洪男代償酒店賒帳89萬元，但台中高分院法官認為，刑事附帶民事賠償，必須是洪男詐欺得利的直接受害人，也就是酒店，並非總經理黃女，將再審駁回，全案定讞。

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(中時電子報)