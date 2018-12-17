獨家》 系出日本名店YORONIKU 「梵燒肉」台北敦南豪宅低調開賣

2018年12月17日 09:20 工商 姚舜

〈鹽昆布牛舌〉是取牛舌中段油脂分布最均勻部位，並採縱切片肉，口感較橫切更富彈性。（圖／姚舜）

日本和牛生牛肉切塊上層搭配法國魚子醬，底部襯紫蘇葉和一點點米飯，再裹上海苔，過去台灣燒肉市場從未有如此「規格」的菜式。（圖／姚舜）

用肥瘦各半和牛作的〈韃靼牛肉〉，置頂的是結構札實飽滿的有機蛋黃，吃食時是搭配炭火烤製的法國麵包享用。（圖／姚舜）

〈梵燒肉〉的澳洲和牛橫隔膜部位，會先用獨家特製的燒肉醬醃漬後，再由服務人員協助燒烤。（圖／姚舜）

〈梵燒肉〉的〈遊肉．一部始終．極料理〉套餐，可以享用不同部位和牛燒烤美味，圖左為橫隔膜、右為後腿內側肉。（圖／姚舜）

和牛菲力心（左）油花不似薄切紐約客（右）豐富，卻適合用非常小的文火慢烤，然後利用表層餘溫向內滲透，享用似生熟如絲綢般細緻口感。（圖／姚舜）

切成條柱狀的和牛紐約客燒烤後以形色而名為〈金磚燒〉，食客可享用頂級牛排的食趣。（圖／姚舜）

系出日本燒肉名店〈YORONIKU〉的〈梵燒肉〉，以「燒肉割烹」概念傳遞頂級燒肉極致體驗。（圖／姚舜）

在〈梵燒肉〉，烤網是「料理的加熱工具」，在上面放置陶鍋可用來料理壽喜燒。（圖／姚舜）

在〈梵燒肉〉可以吃到坊間其他日式燒肉店沒有的〈和牛壽喜燒〉。（圖／姚舜）

在〈梵燒肉〉以壽喜燒方式料理的和牛，可以佐生蛋並現刨當季白松露享用，非常高檔。（圖／姚舜）

內蘊蛋香、和牛香與松露香的壽喜燒醬汁，可以淋在白飯上享用。（圖／姚舜）

〈梵燒肉〉的酥炸和牛排，麵衣極薄、極酥脆，過去台灣日式燒肉店菜單上沒有這菜式。（圖／姚舜）

〈和牛菲力三明治〉的裡餡是酥炸和牛排，調味醬汁是用牛小腸和番茄醬與帶有醋酸的伍斯特醬熬製。（圖／姚舜）

〈梵燒肉〉的廚藝團隊都是型男帥哥，其中Terry陳柏庭(與Ice陳宥廷都曾在台灣米其林一星燒肉名店〈大腕〉歷練。（圖／姚舜）

位在台北敦南商圈知名豪宅「元大？悅」1.2樓的〈梵燒肉〉，斥資6000萬元請到日本設計師與花藝師裝潢設計。（圖／姚舜）

〈梵燒肉〉規畫有不同用餐區，島型吧檯區可讓客人感受「板前」用餐體驗。（圖／姚舜）

位在台北敦南豪宅內的〈梵燒肉〉，大門入口設計非常低調內歛。（圖／姚舜）

坐在〈梵燒肉〉的沙發區可享用特調飲料，並透過大片落地窗欣賞敦南誠品商圈的景觀。（圖／姚舜）

台北市新開了一家「神祕」燒肉餐廳！鑑於台灣肉食饕客有增無減，加上政府開放日本和牛進口後推升國人食肉消費水平，引進〈麵屋一燈〉、〈豚骨一燈〉日式拉麵品牌入台的信泰餐飲集團，再成立南青山餐飲股份有限公司並與日本頂級燒肉名店〈YORONIKU〉創辦人Vanne桑原秀幸合作，以Vanne的中文譯音在台北新創〈梵燒肉〉品牌，企圖問鼎燒肉市場龍頭寶座，開在台北市敦南誠品商圈、知名豪宅「元大栢悅」內的〈梵燒肉〉台北旗艦店，並已低調開始試營運，預計本月21日正式開幕。

有別於台灣坊間日益增多的日式燒肉店，斥資6000萬元請到日本設計師花藝師裝潢設計的〈梵燒肉〉，除按〈YORONIKU〉南青山本店規格傾力打造高檔舒適用餐環境，餐廳細膩服務、菜單舖陳，以及頂級食材和菜式烹調料理的多樣性與豐富度，已跳脫單純的「燒肉店」或「和牛專賣店」格局，而以一種「燒肉 割烹」的規格切入市場，所以雖然餐廳這兩天才開始試營運，已吸引許多識味知途的食家饕客前往「以口舌朝聖」，其中不少是搭著黑頭轎車慕〈YORONIKU〉而去的「知日派政商名流」。

2007年Vanne在南青山開出第一家〈YORONIKU〉，其後即陸續在各項評比中得獎。今（2018)年〈YORONIKU〉得到日本流量最大、最有公信力的美食網站Tabelog的金賞獎，全日本只有2家燒肉餐廳得到此獎項。另外，在另一個國際美食評鑑組織OAD(Opinionated About Dining）的「2018亞洲百大餐廳」中，〈YORONIKU〉亦得到第11名，同時也是燒肉餐廳第一名。

〈YORONIKU〉在日本燒肉界的名氣也讓許多國際名廚前往該餐廳朝聖，包括已過世的法國「世紀名廚」侯布雄、全球第一名〈Noma〉餐廳主廚Rene Redzepi、西班牙「分子料理廚神」Ferran Adria，還有「亞洲最佳50」餐廳第一名泰國〈Gaggan〉餐廳主廚Gaggan Anand，都是〈YORONIKU〉的座上賓。

為了真實且完整的傳遞〈YORONIKU〉料理神髓，〈梵燒肉〉的總經理了Terry陳柏廷和副總Ice 陳宥廷都被派去日本〈YORONIKU〉本店研修受訓了半年。而這兩位台灣資深燒肉職人都曾在台北米其林一星燒肉餐廳〈大腕〉歷練，如今換跑道跳槽並赴日本追隨名師調教後，自然使得〈梵燒肉〉能更具體而微地體現高檔燒肉割烹的極致體驗。

時下許多訴求高檔的燒肉店，多數聚焦在「肉」的血源、品種或等級，也就是「拚食材」。但〈梵〉則展現了「有料，有也理」的和牛燒肉割烹餐廳的高規格。這裡不只是高級和牛的肉多、部位多，廚藝團隊精修切內的技法也多，內盤裡的和牛各部位不只有厚切與薄切兩種規格，廚師還會以切工將肉切成片、條、絲、塊，或是柱狀，燒烤後讓客人吃出不同風味與口感。

此外，〈梵燒肉〉的肉食，既有熟食、也有生食，更有半生烹的美味，如此多元變化，豐富了食客味蕾。而最教食饕驚艷與激賞的是，在〈梵燒肉〉，烤網就像高檔鐵板燒餐廳的鐵板，已變身為「烹調料理的廚具」，所以，肉在這裡不只可燒、可烤，還可以蒸、涮或炸。因此，食客在這裡可以嘗到以魚子醬提味的〈和牛韃靼〉、可以生蛋黃拌在一起並現刨白松露享用的〈和牛壽喜燒〉，還有用酥炸和牛菲力牛排作餡的〈和牛菲力三明治〉，如此多樣且高級的菜式，正是〈YORONIKU〉在日本被 稱為「最難訂位燒肉餐廳」的原因，如今系出 該店的〈梵燒肉〉插旗台北，嗜和牛的食饕吃貨不必赴日本就可解饞。

(工商 )