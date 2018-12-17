獨家》 系出日本名店YORONIKU 「梵燒肉」台北敦南豪宅低調開賣

台北市新開了一家「神祕」燒肉餐廳！鑑於台灣肉食饕客有增無減，加上政府開放日本和牛進口後推升國人食肉消費水平，引進〈麵屋一燈〉、〈豚骨一燈〉日式拉麵品牌入台的信泰餐飲集團，再成立南青山餐飲股份有限公司並與日本頂級燒肉名店〈YORONIKU〉創辦人Vanne桑原秀幸合作，以Vanne的中文譯音在台北新創〈梵燒肉〉品牌，企圖問鼎燒肉市場龍頭寶座，開在台北市敦南誠品商圈、知名豪宅「元大栢悅」內的〈梵燒肉〉台北旗艦店，並已低調開始試營運，預計本月21日正式開幕。
有別於台灣坊間日益增多的日式燒肉店，斥資6000萬元請到日本設計師花藝師裝潢設計的〈梵燒肉〉，除按〈YORONIKU〉南青山本店規格傾力打造高檔舒適用餐環境，餐廳細膩服務、菜單舖陳，以及頂級食材和菜式烹調料理的多樣性與豐富度，已跳脫單純的「燒肉店」或「和牛專賣店」格局，而以一種「燒肉 割烹」的規格切入市場，所以雖然餐廳這兩天才開始試營運，已吸引許多識味知途的食家饕客前往「以口舌朝聖」，其中不少是搭著黑頭轎車慕〈YORONIKU〉而去的「知日派政商名流」。
2007年Vanne在南青山開出第一家〈YORONIKU〉，其後即陸續在各項評比中得獎。今（2018)年〈YORONIKU〉得到日本流量最大、最有公信力的美食網站Tabelog的金賞獎，全日本只有2家燒肉餐廳得到此獎項。另外，在另一個國際美食評鑑組織OAD(Opinionated About Dining）的「2018亞洲百大餐廳」中，〈YORONIKU〉亦得到第11名，同時也是燒肉餐廳第一名。
〈YORONIKU〉在日本燒肉界的名氣也讓許多國際名廚前往該餐廳朝聖，包括已過世的法國「世紀名廚」侯布雄、全球第一名〈Noma〉餐廳主廚Rene Redzepi、西班牙「分子料理廚神」Ferran Adria，還有「亞洲最佳50」餐廳第一名泰國〈Gaggan〉餐廳主廚Gaggan Anand，都是〈YORONIKU〉的座上賓。
為了真實且完整的傳遞〈YORONIKU〉料理神髓，〈梵燒肉〉的總經理了Terry陳柏廷和副總Ice 陳宥廷都被派去日本〈YORONIKU〉本店研修受訓了半年。而這兩位台灣資深燒肉職人都曾在台北米其林一星燒肉餐廳〈大腕〉歷練，如今換跑道跳槽並赴日本追隨名師調教後，自然使得〈梵燒肉〉能更具體而微地體現高檔燒肉割烹的極致體驗。
時下許多訴求高檔的燒肉店，多數聚焦在「肉」的血源、品種或等級，也就是「拚食材」。但〈梵〉則展現了「有料，有也理」的和牛燒肉割烹餐廳的高規格。這裡不只是高級和牛的肉多、部位多，廚藝團隊精修切內的技法也多，內盤裡的和牛各部位不只有厚切與薄切兩種規格，廚師還會以切工將肉切成片、條、絲、塊，或是柱狀，燒烤後讓客人吃出不同風味與口感。
此外，〈梵燒肉〉的肉食，既有熟食、也有生食，更有半生烹的美味，如此多元變化，豐富了食客味蕾。而最教食饕驚艷與激賞的是，在〈梵燒肉〉，烤網就像高檔鐵板燒餐廳的鐵板，已變身為「烹調料理的廚具」，所以，肉在這裡不只可燒、可烤，還可以蒸、涮或炸。因此，食客在這裡可以嘗到以魚子醬提味的〈和牛韃靼〉、可以生蛋黃拌在一起並現刨白松露享用的〈和牛壽喜燒〉，還有用酥炸和牛菲力牛排作餡的〈和牛菲力三明治〉，如此多樣且高級的菜式，正是〈YORONIKU〉在日本被 稱為「最難訂位燒肉餐廳」的原因，如今系出 該店的〈梵燒肉〉插旗台北，嗜和牛的食饕吃貨不必赴日本就可解饞。
(工商 )