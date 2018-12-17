24歲新婚男嘿咻就頭痛 竟是缺這個

澄清醫院神經內科主治醫師施懿恩表示從患者的顱內超音波發現其大腦動脈平均血流高過120cm／sec，且大腦半球指數 (Lindegaard index)大於3，位置超過三處，為典型可逆性腦血管收縮症候群。（馮惠宜翻攝）

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澄清醫院神經內科主治醫師施懿恩表示從患者的顱內超音波發現罹患典型可逆性腦血管收縮症候群。（馮惠宜翻攝）

一位新婚的24歲男子每次與妻子行房嘿咻時都發生爆炸性頭痛，不但性趣消退更懷疑自己是否腦部長了壞東西而求診，澄清醫院神經內科主治醫師施懿恩表示，這位患者是罹患可逆性腦血管收縮症候群，主要原因是嚴重缺乏B12維生素，經鈣離子阻斷劑藥物治療與維生素B12補充，已重拾魚水之歡。

這位男子在門診中靦腆地說出自己頭痛的「病史」，新婚後很努力想生個寶寶，在行房過程中突然頭痛欲裂，起初不以為意，認為是自己太「努力」而氣血高漲造成的頭痛，沒想到往後的每次嘿咻都照樣頭痛，頭痛不是小小的痛，而是難於忍受的爆炸性頭痛，甚至造成嘿咻中止，引起妻子無比擔心，怕先生有不治之症。

施懿恩表示，頭痛的原因複雜，而該男子的頭痛卻僅發生在行房過程中，「時機」較為明確，經頭頸部超音波檢查，雖然沒有腫瘤情形，卻發現患者腦血管的流速過高，幾乎是平常人的三倍，再抽血檢驗，終於真相大白，該男子的血液中B12維生素嚴重不足。

施懿恩說，人體B12維生素嚴重不足，可能導致自律神經異常，在興奮的行房嘿咻過程中，很容易引起腦血管痙攣而產生爆發性的頭痛，這樣的病症稱為可逆性腦血管收縮症候群，也就是該男子嘿咻頭痛的原凶。經適量補充B12維生素和控制腦血管收縮藥物治療一個月後，該男子重拾魚水之歡不再有頭痛的情形。

施懿恩指出，人體缺乏B12維生素，當交感神經處於興奮狀態時，對有腦動脈瘤的病人是危險的，有可能因而造成腦動脈瘤破裂或出血。再者，長期嚴重缺乏B12維生素的人，也可能引起失智症、頭頸椎病變、血管中風等可怕病症，因此血液中維持適量的B12維生素很重要，它對維護神經系統健康、增強記憶力和注意力、增加平衡感等會有很大的幫助。

(中時 )

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