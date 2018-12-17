好市多H牌連帽外價格 讓她「被朋友、同事罵慘了」

圖為好市多好市多Tommy Hilfiger女童短版連帽外套(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

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中時電子報

好市多年底驚喜害人守不住錢包，繼CHANEL、Dior等名牌香水特價、精品Longchamp小羊皮水餃比市價便宜7千，現在又出現Tommy Hilfiger女童短版連帽外套特價497元，讓身高約160的網友興奮試穿，買了XL號還能塞衣服，「網路上Tommy女生鋪棉外套最便宜，也要2000元起跳，這家的價格一直很硬」讓她直呼買到超划算！

原PO將Tommy Hilfiger的外套分享到《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團，一反常態地叫大家不要轉傳，「各大賣場已經搶不到XL，L號也所剩不多，我都被朋友同學同事罵慘了…，怎麼沒有先私下先通知她們」。

這款外套有正紅及深藍兩色，原PO說因為是女童裝，所以感覺拉鍊及接縫處很細緻，加上是美國品牌，台灣女生幾乎都穿得下，原PO還自曝身高體重，來證明比她瘦得都可以穿，讓網友們留言「我這個大嬸港覺(感覺)也可以喔！」、「價格跟品質超可以的啊～」、「我174可以穿，但袖子大概是八分袖」、「請問版主你穿的真的是童裝嗎??」

(中時電子報)

圖為價格(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)
好市多H牌連帽外價格 讓她「被朋友、同事罵慘了」(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

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