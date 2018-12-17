鈕承澤犯錯都有貴人相助 她爆「電影圈被下封口令」

鈕承澤近日被指控涉嫌性侵女工作人員。(圖／季志翔攝)

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中時電子報
／綜合報導
許聖梅曝鈕承澤為人態度囂張。(圖／翻攝自YOUTUBE)
許聖梅爆鈕承澤犯錯，都有貴人相助。(圖／翻攝自YOUTUBE)

導演鈕承澤近日捲入性侵疑雲，目前已有第3號受害者出面指控，其實，他過去風波不斷，但最後總能化險為夷，名嘴許聖梅日前就在節目爆料，他平時為人囂張，但因為背後有「貴人護體」，爛攤子都有人收拾。

許聖梅日前在節目《突發琪想》透露，鈕承澤一直不懂得「謙卑」，為人態度囂張，過去惹出不少風波，但都有人幫他收拾爛攤子，當年爆出他強吻張鈞甯脖子，事後有記者問到此事時，他竟當場狂罵髒話讓記者難堪，因此惹毛報社，後見事態嚴重，經紀人趕緊出面道歉，整件事才沒追究下去。

到了2013年他拍攝《軍中樂園》時，本來向國防部申請時，報告上清楚寫要拍823砲戰，但最後電影呈現主軸都是「國防部特約茶室」，甚至還違法帶大陸攝影師登軍艦，導致不少幫助他拍攝的相關人士被記過或丟了工作，但他最後依然安然度過。許聖梅說到，鈕承澤每次只要犯錯，背後都有人替他收拾爛攤子。

她也表示全世界都在「MeToo 運動」，但台灣電影圈卻被下封口令，沒有人站出來幫受害者說話，而鈕承澤有大律師幫忙辯護，還有貴人幫忙招呼記者送飲料，而受害女工作人員只能自己面對一切。

(中時電子報)

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