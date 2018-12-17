對「柯韓會」態度積極 陳敏鳳：柯P圖大位之心已顯露

2018年12月17日 09:29 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲日前證實將會舉行「柯韓會」，最快將於明年1月舉行。對此，資深媒體人陳敏鳳認為，「蔡柯會」氣氛冰冷，但柯卻對「柯韓會」態度積極，她直言柯文哲圖大位之心已然顯露。

日前登場的「蔡柯會」，兩人互動少且全程未提政治議題，柯文哲當場提出解套大巨蛋等4大困難要求中央協助，蔡總統允諾，將由行政院列入專案協助處理。不過，柯文哲被問及是否支持蔡英文2020連任時卻表示「這種問題我不會回答」。此外，兩人在聽簡報過程中，臉色凝重。隨扈現場遞紙條給蔡英文後，蔡英文才笑出來，然後也把紙條給柯文哲看。原來是幕僚提醒蔡英文，兩人需要更多互動和笑容。

此外，「柯韓會」也成外界關注焦點！柯文哲日前證實一定會舉行，傳出兩人同框的時間點就在1月。準高雄市長韓國瑜也表示「都是老朋友了，而且兩個大男人都是有比較真感情的，反正就盡情發揮」。韓國瑜希望藉此與柯文哲一同品嚐高雄小吃。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中提及蔡柯會，她說蔡總統在這次會面中失分，但對柯文哲也沒加分。表面上，柯文哲氣勢壓過總統，但面對總統職務有失禮儀的態度，也讓人覺得柯團隊也是驕傲、沒包容性的團隊。

陳敏鳳認為，現在在柯P心中還有一點份量的就是韓國瑜!她說在全台風靡韓國瑜之際，柯似乎也想沾光，圖大位之心已然顯露。不過她認為，若柯要選大位不必再討人情，韓國瑜就是掛著國民黨籍當選高雄市長，何需靠柯文哲，若是強求，柯韓會裡柯文哲的角色，就是蔡柯會裡蔡英文的角色。

(中時電子報)