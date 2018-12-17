柯文哲小巨蛋疏散問題槓文化部 鄭麗君：市府要先確定要是否續建

2018年12月17日 09:39 中時 趙靜瑜

大巨蛋人潮疏散問題，台北市長柯文哲槓上文化部，柯文哲提出大巨蛋與國父紀念館中間可挖疏散地下道，連結國父紀念館廣場作疏散場地，但國父紀念館是文化部管轄，要求中央協助。柯文哲把問題丟給文化部，怒指「看你（指中央）要不要解決？」文化部長鄭麗君今天在立法院教育文化委員會開會之前表示，在中央與地方理性討論之前，「柯市長是不是應該先確定大巨蛋要不要續建？」

鄭麗君表示，城市規劃的大事，尤其需要理性討論，希望北市府要先把方案提出來。

鄭麗君表示，據她了解，「大巨蛋連通道在郝龍斌市長時期開始，國父紀念館就有參與協調，去年也都有進行相關會議，但是今年六月，文化局將國父紀念館全區列為暫定古蹟，這些都讓未來方案必須經過文資審議與都市計畫變更等相關流程，建議北市府可以先跨局處將相關資訊作了解。」

鄭麗君表示，如果菸廠路要打通，就要經過國定古蹟審議與都市計畫變更 這兩件事情都需要北市府進行，「我認為不論是市政或是其他計劃，中央跟地方如果要繼續合作，雙方都要進行討論。」鄭麗君表示，至於公開錄影部分，「我也覺得很好，公開錄影也歡迎附近居民來參加，讓大家都可以有所了解。」

鄭麗君表示，大巨蛋事件既然是北市府需要協助，「還是理性討論比較好。」

(中時 )