NBA》豪哥上場13分鐘得6分 老鷹狂失144分吞敗

2018年12月17日 09:32 中時電子報 黃邱倫

🏀 @Dloading posts 32 PTS, 7 AST as the @BrooklynNets go for a season-high 144 points in the win over ATL! #WeGoHard pic.twitter.com/R5WtnnV2vr — NBA (@NBA) 2018年12月16日

轉隊無望的林書豪，只能繼續在老鷹擔任替補角色，今日球隊遠征布魯克林，林書豪僅上場13分鐘，投5中2得6分，而老鷹在與籃網的不設防狂轟猛炸當中127比144吞下敗仗。

老鷹本季遲遲找不到球隊領袖，積極栽培的新秀崔楊還無法足堪大任，導致每場比賽幾乎都看不到團隊戰術，只能倚賴球員的個人打法，本季想闖進季後賽的機率微乎其微。

此役，老鷹的防線就像紙糊般任由籃網予取予求，首節就被攻下42分，落後19分，雖然第二節回敬43比30的攻勢，但下半場依舊被砍進72分，這樣的防守如何能贏球呢？

籃網全隊8人得分上雙，投籃命中率高達55.7%，轟進16顆三分球，可說是贏得兵不血刃，羅素32分、6籃板、7助攻，荷利斯傑佛生18分，喬哈里斯16分，林書豪的這些前隊友們早早就打卡下班。

(中時電子報)