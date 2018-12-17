吳敦義這能力成最大貢獻 他六問諷：這不是天經地義嗎？

國民黨主席吳敦義。（記者鄭任南攝）

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中時電子報
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國民黨狂勝三都　吳敦義角逐總統出局？

國民黨2020總統大位誰出征，如今傳出黨主席吳敦義將啟動選後謝票「感恩之旅」，另也安排媒體拜會行程，引發「試水溫」聯想。對於近來有黨務人士以為國民黨調寸頭三千萬為由，吹捧吳敦義的貢獻，以此來做為選總統籌碼之一，前國民黨立委孫大千表示，身為黨主席，為國民黨募款，這不是天經地義的事嗎？若黨主席能力只剩下調寸頭，不知這是讚美還是嘲諷？

吳敦義挾著勝選黨主席氣勢，成國民黨2020總統討論人選之一，但吳至今仍拒表態。對於國民黨將啟動「感恩之旅」，黨發言人洪孟楷強調，選前走透透、選後無消無息並非台灣人應有的人情世故，感恩茶會完全是為感謝民眾對黨的信任及肯定，不用過度聯想。

孫大千於臉書發文表示，每次聽到「黨務人士」吹捧吳敦義主席，「每個月要為國民黨募款3千萬」的歌功頌德，就不由得讓我想到幾個問題：

第一，身為黨主席，為國民黨募款，這不是天經地義的事嗎？既然決定要參選黨主席，不是早就應該有這樣的心理準備了嗎？如果當年黨主席選舉之中，是由其他參選者當選，他們不是也要為國民黨四處募款嗎？

第二，如果黨中央願意盡早將國民黨轉型成為一個數位政黨，並且逐步輔導黨工轉業，那麼也許每個月的開銷就不需要3千萬了，不是嗎？

第三，國民黨每年都有政黨補助款，同時從政黨員又有分配的募款額度，而且地方黨部的經費大部分都由縣市黨部主委自行籌措，為什麼黨主席還要有這麼大的財務壓力呢？

第四，到底是哪些現任縣市長和立委沒有依照規定繳納「公職分攤金」，黨中央為什麼不定期把名單公布出來呢？

第五，一個成功的黨主席，應該完成國民黨的改造工程，給黨員同志一個為何而戰的信念，給台灣人民一個再次投給國民黨的理由。這不是比每個月募款3千萬更為重要嗎？

第六，把吳敦義主席對國民黨的貢獻，說到只剩下「調頭寸」這件事，究竟對他是一個讚美？還是一個嘲諷呢？

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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