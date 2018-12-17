低溫12度我不怕！小貓熊寶寶不畏寒！越冷越開心

「Yammy」和媽媽一樣，喜歡「孟宗竹葉」更甚過「桂竹葉」呢！（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

冷氣團來襲，北台12度低溫來我不怕！今年6月24日出生的小貓熊寶寶「Yammy」，轉眼5個多月大囉！在媽媽奶水量充足、又沒有其他手足競爭的情形下，早早就奠定強健的體魄，成長速度飛快的牠體重已經突破2公斤，加上一身膨鬆的毛髮，讓牠的體型看起來就和媽媽「YaYa」差不多大。隨著冬季的氣候型態愈趨明顯，預估「冷氣團」將一波接著一波，讓喜歡涼爽氣溫的小貓熊們變得更為活躍，相信再不久的將來，「Yammy」就可以跟著媽媽到戶外活動場與大家見面了！

「Yammy」現在也是遵循媽媽傳授給牠的經驗，一有動靜就鑽進巢箱或是爬上棲架躲藏。（台北市立動物園提供）

受到入冬以來首波「冷氣團」影響，北台灣地區低溫將下降至攝氏13度左右，那些被收藏在衣櫥最深處的保暖衣物，終於又有機會能派上用場了。冬季冷颼颼的氣溫，常常讓人只想「宅」在家裡，減少到戶外活動的機會，但對於生長在溫帶地區，早已習慣低溫環境的小貓熊家族而言，冷氣團過境所帶來的冷空氣只是剛剛好而已，這讓牠們可以不用在過度溫暖的環境下頻頻吐舌散熱，因此天冷時牠們的活動力非但不減、反而大幅提升。

一直以來「Yammy」也不負「盛名」，每到用餐時間總是吃得津津有味。（台北市立動物園提供）

隨著冬天的到來，小貓熊寶寶「Yammy」成長茁壯許多，近期更在媽媽的帶領下，走出巢箱開始到戶外探索體驗。我們常說人類的行為模式或喜好，通常是受到父母或原生家庭某些成員的潛移默化，野生動物其實也有類似的情形，例如小貓熊「YaYa」的個性容易緊張，連帶著小寶寶也會對較大的動作或聲音特別敏感。

今年6月24日出生的小貓熊寶寶「Yammy」，轉眼5個多月大囉！（台北市立動物園提供）

保育員回憶當「Yammy」還是小小孩時，只要一有風吹草動，「YaYa」便迅速「叨」起寶寶躲避到安全的地方，所以「Yammy」現在也是遵循媽媽傳授給牠的經驗，一有動靜就鑽進巢箱或是爬上棲架躲藏，等確認安全無虞之後，才會慢慢走出來。

保育員會趁著用餐時，摸摸小貓熊的身體，以確認健康狀況（小貓熊媽媽「YaYa」 ）。（台北市立動物園提供）

當初保育員觀察「YaYa」的小寶寶在喝奶時，那一臉滿足的模樣，充份顯示牠正在享用一頓豐盛的大餐，於是便延用媽媽名字裡的「Y」字母，幫牠取名為「Yammy」，一直以來「Yammy」也不負「盛名」，每到用餐時間總是吃得津津有味，只不過這對竹葉的偏好，也和「YaYa」一模一樣，母子倆不約而同的，都喜歡「孟宗竹葉」更甚過「桂竹葉」呢！

(中時電子報)

對小貓熊家族而言，冷氣團過境所帶來的冷空氣只是剛剛好而已（小貓熊媽媽「YaYa」 ）。（台北市立動物園提供）

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