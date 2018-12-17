兌現承諾李來希揪團高雄看房 曝房價3年內會漲

全國公務人員協會理事長李來希兌現選前承諾，日昨率團前往高雄看房。翻攝李來希臉書

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中時電子報
李來希揪團看愛河旁建案。翻攝李來希臉書

全國公務人員協會理事長李來希選前承諾，如果韓國瑜當選市長的話，會揪團到高雄置產。他日昨率團前往高雄看房，一口氣看5個建案，第一站鎖定大坪數豪宅，一坪35至50萬元，要價4千萬元，但他未下訂，表示還要再看看。他不排除再組第二團第三團到高雄看房。

李來希在臉書上發文，為兌現選前承諾的揪團到高雄置產，他昨天組團，約有43名公務員參加，搭遊覽車前往高雄，鎖定5 個建案大坪數豪宅看屋，並夜宿高雄旗津。他對媒體說，韓國瑜夫人跟他講，「如果這時來買房，2、3年後會漲，應該會賺錢」。

李來希昨看的第一個建案，在愛河旁，為115坪起的大坪數豪宅、一坪要價35至50萬元間，一間4千多萬元，李來希說，這個在台北一坪要200萬；另一位看房成員則說，在台北一個億都買不到。

李來希說，買房不是到菜市場買菜、發雞排，一定要先了解房市狀況，要看看房子、房價，再看看自己的口袋，還要與建商談，才能下單，所以他還沒下單。他同時坦言，不是再貴的房都要買，當然房子愈便宜愈好。他參觀完後回台北宣傳，會再組第二團第三團。

他表示，只要符合韓市長競選主張，高雄經濟就會業起飛，在未來的2、3年，高雄房地產是有前景的，懂投資的人，對韓的政策有興趣、有信心，就會來高雄置產；高雄房價不到台北的1/3，原北漂的人不如南移，回高雄居住。

網友說，「有情有義」、「快樂出航」不過，也有網友說，「本想是《賣了台北的房、換高雄的房、剩下的差價用來補足被扣的退休金》，沒想到高雄的房，我們也買不起！可是沒來看，怎麼會知道」。

(中時電子報)

文章來源：李來希臉書

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