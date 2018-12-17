NBA》湖人被巫師狂電 比賽沒結束詹姆斯臉臭離場

2018年12月17日 09:50 中時電子報 黃邱倫

.@RealDealBeal23 recorded a double-double in our win over L.A., with 25 points and 12 rebounds. 🐼🔥#WizLakers | #DCFamily pic.twitter.com/LPyn1rFCyn — Washington Wizards (@WashWizards) 2018年12月17日

湖人今天前往華盛頓踢館，沒想到踢館不成反遭狂電，最終110比128慘敗，球隊一哥詹姆斯在比賽還沒結束就臉臭的提前離場。

詹姆斯此役手感奇差無比，出手16次僅命中5球，全場僅得13分、6籃板、6助攻，與本季場均28.2分有極大落差，加上球隊開賽後就一路落後，也難怪他會憤而提前離席。

湖人打完前三節落後高達23分，早早就宣布敗仗命運，近3場吞2敗，先發球員在球場上時間球隊落後分數都在20分以上，反而打得比替補球員還要差。

主場應戰的巫師，就像是吃了「威爾鋼」一樣神勇，4人得分超過20分，沃爾砍進本季新高40分，外加14助攻、6籃板、3抄截、2阻攻，畢爾25分、12籃板，傑夫格林20分、7籃板，剛從騎士轉隊過來的戴克貢獻20分、5籃板、4助攻、3抄截。

(中時電子報)