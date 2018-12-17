拋震撼彈？羅智強：當總統「重啟核四」網大讚：有Guts！

2018年12月17日 10:01 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

靠封存逃避 核四廠淪沒贏家的一盤棋

2020總統大選，最早表態參選的前總統府副秘書長羅志強，自表態要參選總統後，話題不斷，他今拋出震撼彈表示，他的第七號總統政見，「若」他當總統，「重啟核四，提供穏定電力」，緩解空氣污染。不少網友讚他「有guts」。

羅智強說，蔡英文原本承諾的非核不缺電、非核十年不漲電價還是只能相繼跳票，他今早在臉書表示，他要當一個敢說真話、為國家爭未來的總統候選人！他的第七號總統政見：「我當總統，重啟核四，提供穏定電力，緩解空氣污染」。

他在專欄文章中主張，蔡英文若要堅持2025非核家園，必會為台灣帶來「排碳增、空汙升、電力缺」三大危機，但在野時的民進黨一心一意只想利用民眾在日本311核災後的恐懼心態，催成推倒國民黨政權的最大力量，不但不說真話，還加碼用「台電藏電」、「備載容量不用那麼高」等種種謊言欺騙社會，用「我是人，我反核」等口號，甚至把當時的國民黨打成「不是人」的邪惡政權。

對此，網友們紛紛在他臉書回應，「很傷心目前看到你獨自一人在講實話真話勇敢面對」、「以真面目示人，對國家有堅強責任感，好樣的guts」、「為國獻智為民堅強、當仁不讓」、「核4本來就應該上」、「支持這份勇氣和認真」、「大讚賞！guts」、「支持要選總統的要表態。不要閃躲問題」。

(中時電子報)