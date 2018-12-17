認了秘產第三胎「已滿月」 張柏芝甜洩寶寶暱稱

2018年12月17日 09:56 中時電子報 吳品瑤

女星張柏芝曾跟男星謝霆鋒有過一段婚姻並生下2子Lucas與Quintus，而自2011年離婚後，她便獨自撫養孩子，感情世界始終成謎，鮮少傳出戀情，而今年38歲的她，11月底竟驚爆在香港養和醫院秘密生下第三胎，孩子的父親身分未知，但盛傳是一名新加坡富豪，然張柏芝對此事始終沒有回應，直至今天一早，她的工作室在微博發表聲明，認了張柏芝確實生下第三胎，是個男孩。

張柏芝工作室微博po文。(翻攝自張柏芝工作室微博)

張柏芝秘產第三胎的傳聞傳得沸沸揚揚，然這一個月來，她本人及經紀公司皆未對此給出答案，直到今天早晨8點半，張柏芝工作室在官方微博貼出聲明，證實喜訊：「張柏芝女士已於11月誕下第三子，母子均安」，同時表示她不會為此息影，「在接下來的日子裡，柏芝會全力為三個孩子創造更加優越的成長條件，同時也會努力帶來更好的作品」。

張柏芝透過工作室認了產下第三胎的同時，也公布孩子的性別與暱稱，甜呼：「“小王子”滿月了，感謝大家的關心與祝福！」，這一胎依然是男孩，至於孩子的父親為何人，仍舊沒有給出答案。

張柏芝工作室聲明全文：

親愛的影迷朋友、媒體朋友、合作夥伴，工作室非常開心地代表柏芝分享一則喜訊: 張柏芝女士已於11月誕下第三子，母子均安。孩子與家人是柏芝一直以來守護的最重要的人，在接下來的日子裡，柏芝會全力為三個孩子創造更加優越的成長條件，同時也會努力帶來更好的作品。 “小王子”滿月了，感謝大家的關心與祝福！

(中時電子報)