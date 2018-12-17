王義川選立委 吃虱目魚粥當美食報馬仔

台中市第5選區立委補選參選人王義川（左）17日到北平商圈吃早餐，當起美食報馬仔。（張妍溱攝）

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台中市第5選區（北、北屯區）立委補選參選人王義川17日北區北平路二段一間台南虱目魚專賣店用早餐，一行人在1樓的這一張大桌用餐，點了虱目魚粥和幾道小菜，支持者還準備一道「魚頭」祝他凍蒜。王義川說，選票也靠小吃搏感情！利用每天跑行程吃飯機會，與店家、選民互動。

王義川表示，自己是台南人，尤其虱目魚粥是他小時候吃到大，這家口味很道地，很有家鄉味。他平常愛吃的早餐除了傳統炒麵，另外涼麵、烤肉炒麵都是他的最愛，自己擔任交通局長時，因上班時間緊湊，會到辦公室附近的市場，買大顆飯糰當早午餐，很有飽足感。

台中市美食戰區很多，他發現北平路一到四段，有各式各樣的美食，傳統小吃最多，價格也親民，他也希望到處吃透透，透過臉書直播介紹台中美食，帶動當地消費及商機。

另外提到即將上任的台中市政府交通局長葉昭甫，王義川說，他是留學法國是運輸學博士相當優秀，台中市5年前推動BRT，也是專案小組負責人之一，目前台灣道路條件尚未達到國際標準，但相對提升台灣大道運輸量；讚賞他為人彬彬有禮、學識高，未來一定能勝任，他也給予祝福。

他也希望未來台中捷運建設，綠線延伸到大坑、大台中山手線、IBIKE全市600站、電動車、公車亭等政策都能繼續推動完成。

(中時 )

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