NBA》詹皇初老？外線出手愈投愈遠

2018年12月17日 10:05 中時電子報 盧品青

湖人隊前鋒詹姆斯(LeBron James)的進攻風格正在轉變，他的外線出手愈來愈多，攻擊距離也愈拉愈遠。他本季37.4%三分球命中率甚至超過了勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant, 35.9%)，也就是詹姆斯愈來愈像個射手了。

ESPN統計，聯盟平均的三分球出手距離是25.1呎，再創10年來的紀錄，其實三分線最遠的一段距離籃框也只有23.75呎。這是因為防守者多半只停在三分線上，進攻者乾脆隔一大步就出手以避免干擾。詹姆斯的出手距離拉到生涯最遠的26呎，每場出手5.9次三分球是生涯新高，也超過杜蘭特的4.8次。換言之，詹姆斯投得又遠、又準、又多。

世間公道唯白髮，貴人頭上不曾饒。詹姆斯再過兩週就要滿34歲，高中畢業就進NBA，他的身體已經高度運轉15年了。不同於一般球員，詹姆斯每個球季都要打很多場季後賽，上季他包括例行賽一共打了104場，而且上場時間還是全聯盟第一，就算他是生化人也吃不消。

據說詹姆斯生氣的時候特別愛投這種大號三分球，投進了很爽，投不進也沒差。不過詹姆斯解釋他並不是在賭氣，「我的工作哲學就是不斷補強自己的弱點，如此而已。」詹姆斯菜鳥時期三分球命中率僅29%，杜蘭特更只有28.8%，後來這兩人都克服了自己的弱點。

總教練路克華頓(Luke Walton)仍然希望詹姆斯能多多攻擊禁區，因為那才是他最擅長的戰場(兩分球命中率59%)。ESPN引述一位球探的話：「詹姆斯正在養生，球季才剛開打，他還不願意往籃下擠，那些功夫要到季後賽才會拿出來。」

(中時電子報)