第四屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽 提升英語學習興趣

2018年12月17日 10:19 中時 陳世宗

靜宜盃全國高中英語簡報競賽！鼓勵高中生參賽，以增進英語的聽說讀寫能力；發揮團隊精神相互合作中，精進英文簡報技巧及軟實力。（陳世宗攝）

全國高中英語簡報競賽，提升學生英語學習興趣、口語表達及組織能力，同時建構交流觀摩平台。（陳世宗攝）

明德中學學生透過參賽磨練建立信心，不再畏懼上台、也學習團隊合作，勇奪第一名殊榮。（陳世宗攝）

第四屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽！今年共有全國36所高中職、48隊報名參賽，有20隊、100人進入複賽；最後由台中明德中學、高雄私立中山工商、國立蘭陽女中分別榮獲前三名，新竹成德中學及彰化私立精誠中學New Balance隊伍則獲得佳作肯定。

靜宜盃全國高中英語簡報競賽，以「科技與人性的平衡點：數位原住民的新挑戰」為主軸；描述1980年後出生，在各式數位產品環境中成長，具備不同科技敏感度的「數位原住民(Digital native)」相關議題。

永春高中以創意想法，探討「複製人」的道德及便利的平衡點。精誠中學MKCNB隊伍，以「明日未來科技任務」為題，並藉由電影「明天過後」劇情，提醒年輕世代善用網際網路。明德中學透過「科技依賴性：是好？是壞？」，闡述科技為人類生活帶來的衝擊，並傳達如何善用科技改善未來生活。

靜宜大學校長唐傳義表示，透過「英語簡報競賽」，訓練學生邏輯思考、資料蒐集、判斷及組織能力，也考驗對參賽議題的熟悉及臨場反應。鼓勵高中生參賽，以增進英語的聽說讀寫能力；在發揮團隊精神，相互合作中，精進英文簡報技巧及軟實力！

「參賽選手為自主學習做最好示範！」英文系主任丁玟瑛指出，評分標準為簡報內容、台風、語言能力、團隊合作、呈現方式、報告流暢度等。主題讓參賽者以高中生角度，表達網路可能帶來的議題，進而提醒與建議；在評審及觀眾等面前，以流利英文呈現準備的資料，是具挑戰、最難得的經驗！

我們完美詮釋隊名New Balance！精誠中學高二陳亭如說，這是場考驗團隊合作的比賽，隊員從陌生到在極短時間內磨合與激盪。大家練習到凌晨、共同構想藍圖、決定簡報模板、逐字唸音、逐句定音調，到流暢走位；不僅培養深厚革命情感，也順利完成簡報作品，獲得很棒的經驗！

獲得第一名的明德中學普通科一年級丁祐心表示，這是很重要的比賽，感謝主任及老師的指導，不僅成功晉級複賽，也獲得佳績！她之前上台報告時，眼神會亂飄，但透過參賽的磨練建立信心，不再畏懼上台，也學習團隊合作。

(中時 )