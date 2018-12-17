長期旅居海外未按時繳健保 健保署：繳完欠費才能就醫

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國人赴海外工作、求學、度假打工等情況逐年增加，據最新統計，保險對象因入出境頻繁或長期旅居海外，未能及時繳納健保費，致衍生欠費情形者約有2.3萬人，欠費金額約5.5億元。中央健康保險署指出，今年6月起已針對長期旅居海外欠費的保險對象進行健保卡查核，返國看病需繳清欠費後，才能恢復以健保身分就醫。

健保署指出，經比對戶政、入出境、停復保紀錄等資料，截至今年11月底統計，長期旅居海外積欠健保費的人數約有2.3萬人，以第6類身分在公所投保約2.1萬人最多，占90.7％，欠費金額約5.5億元，平均每人欠費2.4萬元。

其中，去年有返台就醫紀錄約0.9萬人，占37.2％，平均每人就醫次數1.7次，醫療費用為3,196點（去年全體保險對象平均就醫次數14.8次，醫療費用為2.9萬點）。

健保署表示，根據健保法施行細則相關規定，保險對象預定出國6個月以上，得辦理停保(未滿6個月提前返國者，即註銷停保)，並自返國之日復保，至於返國復保後應屆滿3個月，始得再次辦理停保。

因此，部分入出境頻繁持續加保、返國復保或註銷停保者，在返國期間未能即時處理繳費事宜，加上其在台親人未能協助持單按時繳納健保費，致衍生積欠健保費的情況。雖然上述發生欠費者占長期旅居海外保險對象的比率僅約2％，惟欠費健保卡查核措施，目的在於落實保險人之管理責任，促請保險對象善盡健保費繳納之義務，減少未持續繳交保費但返國就醫之權益失衡爭議。

健保署提醒，長期旅居海外的保險對象，請記得按時繳納保費。目前欠費對象超過8成仍出境中，為避免未收到繳款單或漏繳，建議可多加利用金融機構存款帳戶或信用卡約定轉帳扣款，或各項多元繳費方式

(工商 )

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