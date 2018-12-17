台南立委補選！民進黨美女新人沾光韓國瑜 網笑：DPP出了叛徒

2018年12月17日 10:33 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

陳筱諭臉書美照吸睛。(翻攝臉書)

韓流加持！ 沈智慧代表國民黨征戰立委補選

台南市長當選人立委黃偉哲將於24日辭去立委職務，辭去立委的缺位將進行補選，民進黨已有李俊毅、郭國文和陳筱諭3人爭取提名。其中陳筱諭年僅28歲，外型亮麗的她獲封「史上最正小村姑」。不過有眼尖網友發現，陳筱諭掛出看板竟然沾光國民黨準高雄市長韓國瑜，讓人揶揄「DPP出了叛徒」

陳筱諭今年28歲，土生土長在麻豆長大，為無黨籍前市議員郭秀珠的女兒，現為民進黨最年輕的全國黨代表，初試啼聲要角逐立委補選提名。陳筱諭先前曾說，民進黨九合一大選潰敗，民進黨正逐漸背離過去為台灣前途打拚的理想，需要注入新血和新的力量。

而陳筱諭年輕清新的形象，成為第二選區受亮眼的參選人，她笑稱自己是「小村姑」，決定出馬「為故鄉做點事」。

然而《爆料公社》網友發現，陳筱諭宣傳看板打著標語「台北高嘉瑜；高雄韓國瑜；台南陳筱諭」，念起來像順口溜，但完全不搭嘎的文宣讓人看了一臉狐疑，其中中間那句「高雄韓國瑜」更是讓網友疑惑，「為什麼民進黨候選人…要找國民黨的來沾光？」，難道是韓流效應強到不分黨派？

網友紛紛吐嘈「不得不向現實低頭啊」、「 扯高嘉瑜就罷了，連韓國瑜也扯進來，會不會太會拉關係？」、「南北魚蟲一起串聯…就是這麼簡單」、「民進黨自我矮化喔」、「民進員幫敵營造勢不用處罰嗎」，也有人造樣造句「臺北吳郭魚；臺南土魠魚；高雄翻車魚」，留言趣味橫生

(中時電子報)