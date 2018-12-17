若徵召民調最低者 他預告：2020就是國民黨亡黨年

2018年12月17日 10:39 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨2020總統初選，黨內對於是否採全民調方式各有不同看法。前國民黨政策會執行長蔡正元認為，全民調不是政黨提名的萬靈丹但卻是除了公辦初選外，唯一較沒有黨私心的作法。對於有人認為全民調當選率比徵召低很多，蔡則提出八點分析，並直言若國民黨徵召民調最低者或遠為落後者參選2020，「在此可以預告2020就是國民黨亡黨年」。

蔡正元在臉書發文指出，有人稱全民調當選率比徵召低很多，「這是無聊的廢話」。他列出八點分析：一、韓國瑜就是全民調產生的，剛開始民調也輸給陳其邁，但至少是國民黨民調最高者，就有社會正當性，後來才有民調衝高的可能性。二、有人說全民調會產生「弱勢」候選人，意思是國民黨民調最高者也打不贏民進黨，「問題是國民黨民調最低者還能打贏民進黨嗎？」三、國民黨民調最高者卻選不贏民進黨，因此認為徵召比較容易贏，「這是蠢人說蠢話，因為那些選區，國民黨根本徵召不到會贏的人」。四、國民黨如果相信鐵板神算或五長五短命相師，還不如到媽祖面前擲筊作為提名依據。

五、全民調若怕有敵對政黨的干擾，加上三成黨員投票也可以，不要老是懷疑黨員投票會有人頭問題，其實民調機關的毛病誤差更大。六、全民調決勝負只有在民調差距很大時有用，民調差距很小時

也不管用，三成黨員投票可以補足民調差距很小時的缺陷。七、自認為民調高者，如果不敢接受三成黨員投票的檢驗，還有什麼資格要求黨員輔選？

最後，蔡正元認為，國民黨如果徵召民調最低者或遠為落後者參選2020，「在此可以預告2020就是國民黨亡黨年」。

(中時電子報)