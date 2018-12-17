若徵召民調最低者 他預告：2020就是國民黨亡黨年

圖為國民黨中央黨部。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

國民黨2020總統初選，黨內對於是否採全民調方式各有不同看法。前國民黨政策會執行長蔡正元認為，全民調不是政黨提名的萬靈丹但卻是除了公辦初選外，唯一較沒有黨私心的作法。對於有人認為全民調當選率比徵召低很多，蔡則提出八點分析，並直言若國民黨徵召民調最低者或遠為落後者參選2020，「在此可以預告2020就是國民黨亡黨年」。

蔡正元在臉書發文指出，有人稱全民調當選率比徵召低很多，「這是無聊的廢話」。他列出八點分析：一、韓國瑜就是全民調產生的，剛開始民調也輸給陳其邁，但至少是國民黨民調最高者，就有社會正當性，後來才有民調衝高的可能性。二、有人說全民調會產生「弱勢」候選人，意思是國民黨民調最高者也打不贏民進黨，「問題是國民黨民調最低者還能打贏民進黨嗎？」三、國民黨民調最高者卻選不贏民進黨，因此認為徵召比較容易贏，「這是蠢人說蠢話，因為那些選區，國民黨根本徵召不到會贏的人」。四、國民黨如果相信鐵板神算或五長五短命相師，還不如到媽祖面前擲筊作為提名依據。

五、全民調若怕有敵對政黨的干擾，加上三成黨員投票也可以，不要老是懷疑黨員投票會有人頭問題，其實民調機關的毛病誤差更大。六、全民調決勝負只有在民調差距很大時有用，民調差距很小時

也不管用，三成黨員投票可以補足民調差距很小時的缺陷。七、自認為民調高者，如果不敢接受三成黨員投票的檢驗，還有什麼資格要求黨員輔選？

最後，蔡正元認為，國民黨如果徵召民調最低者或遠為落後者參選2020，「在此可以預告2020就是國民黨亡黨年」。

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

韓冰牽線成副市長？李四川笑回這… 陳雲林來台弔謁江丙坤 不拜會連…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。