NBA》3戰得396分 籃網捨棄林書豪後看見季後賽希望

2018年12月17日 10:40 中時電子報 黃邱倫

🏀 @Dloading posts 32 PTS, 7 AST as the @BrooklynNets go for a season-high 144 points in the win over ATL! #WeGoHard pic.twitter.com/R5WtnnV2vr — NBA (@NBA) 2018年12月16日

籃網今天在主場大勝老鷹，最近3場比賽攻下396分，進攻火力堪稱全聯盟第一，並且拿下5連勝之後，更可喜的是本季在捨棄林書豪之後再次看見晉級季後賽的希望。

籃網自從2014-15球季以後就在也沒能闖進季後賽，即使陣中內線擁有布魯克羅培茲，後場有戴隆威廉斯，外線有喬強生，再加上從塞爾提克換來賈奈特以及皮爾斯等悍將也無用，畢竟球隊在換取這些球員的時候放棄了太多選秀權，導致斷送了補進年輕好手的機會。

隨著黃金陣容政策失敗後，球隊開始陷入無窮盡的低迷深淵，就算是爐主拿到狀元籤也只是為人作嫁衣，所幸本季有了改變，在送走兩季只打了37場比賽的林書豪之後，決定由羅素、丁維迪等人當核心人物，前12場比賽6勝6敗，表現的確不俗，雖然接下來苦吞8連敗，一度跌到東區後段班，但隨著最近5連勝，東區排名已來到第10，僅次於第9的熱火1場勝差，隨時有機會超前，甚至擠進前8。

籃網近來的5連勝，不但擊敗了東區霸主暴龍，還有恩比德、班西蒙斯坐鎮的七六人，丁維迪與羅素都有絕佳表現，籃網的未來頗受期待。

(中時電子報)