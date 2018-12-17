高雄港喜迎「威士特丹號」郵輪 預計3年9航次載來歐美旅客

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臺灣港務公司高雄港務分公司為歡迎荷美集團旗下「威士特丹號」郵輪於12月16日再度來到高雄港，特辦理在地文化體驗活動及迎賓表演，迎接到港的1,850名外籍旅客。該郵輪是高雄港今年最後一艘彎靠的郵輪，預計近三年有9航次長程線搭載歐美旅客到高雄港。

高雄港務分公司為向來自歐美的旅客展現台灣在地文化，邀請客家藍染及擂茶表演活動，讓遊客於棧9-2庫國際旅運中心現場，參與體驗客家藍染的趣味及試飲擂茶的傳統風味。同時為讓遠來的旅客體驗更優質的接待服務，該分公司在孔廟準備了八佾舞及書法表演，並由高市府海洋局協助提供外語口譯服務，增加與旅客互動。

12月16日是高雄港於2018年度最後一艘郵輪泊靠，旅客下船時，財神爺及舞獅隊表演給予熱烈的歡迎，而郵輪離岸時，120位幼兒及家長組成的團隊揮舞旗幟送旅客離開，為今年度的郵輪接待畫下美好句點。讓來自歐美的旅客，感受高雄港在地的熱情。

荷美集團旗下「威士特丹號」為82,348噸荷蘭籍郵輪，船身長290米，可搭載1,916人，於12月16日上午8時進港，傍晚18時出港。荷美郵輪為嘉年華旗下的高階郵輪，近三年預計將有9航次長程線搭載歐美旅客到港。針對各船公司的優質郵輪，港務公司未來也將安排更多在地文化的體驗及國際行銷，期望吸引更多郵輪及國際旅客到港。

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