偽卡集團在韓盜刷3200萬韓元 北檢今起訴台籍主嫌3人

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中時

詐欺集團首腦李姓男子，找來林姓、陳姓2名台人、2名大陸人士組成偽卡盜刷集團，去年4月在韓國首爾市民宿設立小型偽卡工廠，涉嫌燒錄44張偽卡，在首爾市區珠寶店、通訊行等地盜刷消費、提領現金上百筆，獲取3200多萬韓元，案發後李嫌逃亡返台，另林、陳2人遭韓方逮捕並服刑完畢後返台，台北地檢署今依偽造信用卡、組織犯罪等罪起訴李、林、陳3人。

檢方表示，李嫌3人犯罪所得3216萬2810元，折合台幣約88萬1981元，其中李嫌已繳回台幣30萬元，另林、陳2嫌因在韓國服刑完畢，若再經台灣司法機關判刑確定，刑期可以折抵。

起訴書指出，李、林、陳3嫌與王姓、梁姓2名大陸人士，去年4月分別自香港、馬尼拉、大陸入境韓國首爾市，利用民宿房間，設立小型偽卡工廠。

李嫌在淘寶網購買已套印銀行圖案的空白信用卡、打印機、燙金機、寫卡機及筆電等物，再以QQ通訊軟體取得大陸、美國等地的被害人卡號、識別碼、到期年月、密碼等卡片資訊後，與林、陳等人在空白卡片上打印卡號及燙金，燒錄偽卡44張。

李嫌5人即自去年4月26日至6月5日止，持44張偽卡在首爾市的珠寶店、通訊行、藥妝店、超商等地盜刷購買金飾、手機、化妝品及香菸，另赴銀行自動櫃員機盜領現金，估計5嫌盜刷及盜領成功超過百筆，另有270多筆失敗而未遂。

5嫌所盜刷物品，均交由李嫌透過管道在首爾市變現，犯罪所得共計3216萬2810元韓元，其中80%以地下匯兌匯往大陸，給提供偽卡資料的人士，李嫌獨分10至15%，其餘4嫌朋分5%至10%。

去年6月3日，5嫌在首爾市中區退溪路的HANA銀行會賢洞分行，2度盜領161萬韓元，2天後銀行發現有異，向首爾警方報案，警方當天逮捕林嫌、陳嫌3人，並在下榻的民宿查扣偽卡及製卡機器以及來不及變賣的贓物。

其中主嫌李男與梁姓陸嫌2人趁隙逃亡，李嫌自韓國逃竄至菲國，在柬埔寨、越南、新加坡、阿聯等地逃匿，梁嫌逃往大陸，直至今年8月12日，李嫌自知法網難逃，始自杜拜返台投案。

(中時 )

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