林口電廠3號機點火試車 朱立倫要求安全合法

林口火力發電廠３號機17日試車點火，新北市長朱立倫（右二）前往視察，要求一定要符合安全及法令規定。（吳岳修攝）

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林口火力發電廠三號機17日試車點火，新北市長朱立倫今天上午前往視察，他強調新北市府絕不會故意卡關或反對能源政策，但他要求台電施工時必須按圖施工，符合「合法、安全、專業」的原則。

台電董事長楊偉甫表示，新北市府已核發林口電廠三號機的水措及空汙執照，三部機組合計每小時可達240萬度千瓦發電，預計明年3月可滿載發電，暑假期間可望全面發電，過去火力電廠常被誤解有黑煙或空汙問題，但林口電廠設計屬於超超臨界機組，空汙標準已達到世界最好。

朱立倫指出，林口電廠三號機今天試車點火，新北市府一向秉持理性專業合法的態度來支持國內能源政策，但對林口電廠一年可能產生270公噸PM2.5，必須透過固定源、移動源及溢散源等各方努力減少排放，改善空氣汙染，確保新北市空氣品質。

外界頻傳新北市府刻意卡關林口電廠執照，朱立倫強調市府已核發林口電廠三號機的水措許可及空汙許可都已核發，林口電廠所有證照都已完成，市府向來秉持理性專業的態度，中間任何放話、臆測都是無稽之談。

「合法、安全、專業是最重要的原則」，朱立倫再次強調，新北市府連核一廠的乾式儲存槽都沒有反對或卡關，但他堅持要求台電必須按圖施工，否則送件100次也一樣，台電跟原能會也要說服社會大眾為何採用戶外儲放，而不是室內儲存。

(中時 )

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