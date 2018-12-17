立委籲「多管齊下」防堵豬瘟 海運、小三通加強查緝

為防堵無孔不入的非洲豬瘟，立委呼籲海運、小三桶等也要加強查緝。（資料照，畜牧處提供）

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為防範非洲豬瘟，行政院農委會防檢局修法提高罰則，旅客違規攜帶動物產品最高可罰100萬元，但民眾似乎沒在怕，16日甚至查緝到17件旅客攜帶肉品入境的案件，創下新高。立法院交通委員會今（17）日審查交通部航港局預算，立委指出防疫應多管齊下，除機場加強查緝，海運、小三通也須多加注意。

立法院交通委員會今日審查航港局、高公局明年度預算，邀請交通部代理部長王國材、航港局長謝謂君、高公局長趙興華、台灣港務公司董事長吳宗榮列席報告，並備質詢。

立委鄭寶清表示，查緝民眾違法攜帶肉品入境的案件一天比一天多，本月14日查獲8件、15日查獲8件、16日更查獲到17件，創下新高，3日共查獲33件。這些案件違法者有台灣、中國、印尼、泰國旅客，包括攜帶大陸雞肉、越南豬肉、日本寵物食品等。

鄭寶清說，違規案件連日增加，不只國人、其他國籍旅客也可能攜帶，甚至連郵包都有，可說是無孔不入，且大陸幾乎是全面封鎖非洲豬瘟的消息，導致陸人根本不知情，也可能不小心攜帶肉品入境，交通部應多管齊下，陸海空皆須加強查緝。

王國材表示，目前已有針對海運海關加強檢查，如兩岸定期航班、小三通等，都有請航港局轉告港區的海關、移民署、檢疫局、港警局、海巡署多加注意，包裹也會特別檢查。

吳宗榮表示，港口每天進出的地毯、旅客中心都有進行消毒，廚餘也是由合格處理廠商帶走，沒有入境疑慮，同時都有持續進行相關宣導。

動物傳染病防治條例修正案已在14日生效，旅客違規攜帶動物產品罰則提高，最高可罰100萬元。防檢局指出，民眾若第2次再攜帶來自3年內有發生非洲豬瘟國家的豬肉產品，恐會遭罰50萬罰鍰。

(中時 )

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