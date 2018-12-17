林奕含事件爆料莊立航是狼師 高市議員蕭永達道歉了！

因去年5月未經妥善查證即指控對方是「狼師」，高市議員蕭永達17日公開向補習班老師莊立航道歉。（林宏聰攝）

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去年女作家林奕含自殺身亡引發全國關注，當時高市議員蕭永達具名指控莊立航、吳翰陞等補教界名師就是「狼師」，兩人氣憤告上法院，事後蕭永達尋求和解，17日上午在高市議會開記者會，公開向莊立航道歉，強調當時為了公眾利益，「未經平衡查證，調查發現內容與事實並非相符」。

莊立航則透過友人發布回應表示，遭指控純屬無妄之災，既然蕭永達肯認錯道歉，就希望「世間一切緣皆能善了」。

蕭永達說，去年5月2日會公開點名莊立航，是因為林奕含在《房思琪的初戀樂園》中寫到「數學莊老師」，當時他只向其他補教業者詢問，但事後查證過程中，發現所有證據都顯示和莊立航沒有關係。

蕭永達表示，雖然是基於公眾利益舉報，事後也造成社會進步，包括促成立法院修改《補教法》，但不管用意多麼良善，過程中若有犯錯，尤其損害個人名譽，他就應該負責，因此選在議員生涯告一段落前公開向莊立航道歉，也感謝莊老師寬宏大量不予追究。

去年開記者會時，蕭永達公開表示願為指控內容負責，若補教界沒有狼師文化，他願意退出政壇，但他今天強調，他率先披露後，愈來愈多人跳出來指控，事後證實補習班色狼文化確實存外。

他說，他已將學生的檢舉信、包括狼師的裸照呈交給法院，證實指控有所本，不過這些資料與莊立航完全沒有關係，今天開記者會是向莊道歉，所以不會再深入描述檢舉信內容，以免模糊焦點，搞得好像又要爆料。

蕭永達是民進黨籍連任3屆高市議員，今年因沒有通過黨內初選，24日即將卸下議員身分。

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