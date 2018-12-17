NBA》班西蒙斯大三元助七六人擒殺騎士 創史上第一紀錄

2018年12月17日 11:01 中時電子報 黃邱倫

.@JimmyButler tallies 19 points in his return vs. Cleveland! #HereTheyCome pic.twitter.com/LSe9q75kco — Philadelphia 76ers (@sixers) 2018年12月17日

二年級生班西蒙斯，今天在客場繳出22分、11籃板、14助攻，生涯第15次大三元成績單，不但幫助七六人128比105擒殺騎士，而且還創下了史上第一紀錄，堪稱是年輕球員的代表性人物。

班西蒙斯此役不僅手感發燙，在進攻端15投9中，而且還抓下4個進攻籃板，14助攻更帶給球隊超過30分的助益，讓主場球迷恨得牙癢癢的，幾乎忍不住要衝進球場內咬上一口。

班西蒙斯的生涯第15次大三元，追平火箭主控保羅，現役球員排名第七。此外，班西蒙斯與「大O」奧斯卡羅伯生是NBA史上唯二在生涯前111場比賽就能有15次大三元優異表現的球員。

「大帝」恩比德此役24分、9籃板，例行賽前30場比賽拿下806分、402籃板、56阻攻，成為自1999-00球季「俠客」歐尼爾之後，第一位在單季例行賽前30場比賽就能得到800分、400籃板以及50阻攻以上的球員。

(中時電子報)