別讓台灣崩盤！呂秋遠提防堵非洲豬瘟病毒入侵4藥方

2018年12月17日 11:08 中時電子報 戴安瑋

為防止非洲豬瘟入侵，農委會加強邊境管理，對旅客攜帶大陸豬肉製品重罰外，更打算加強廚餘管理，律師呂秋遠表示，要讓現在的台灣崩盤，最簡單的方式就是讓病毒進入台灣，並說，「我們必須有所覺悟，一定要做到4件事防堵，否則這場戰爭會永無止盡」。

呂秋遠在臉書上發文說，想像有一種病毒，致死率百分之百，沒有疫苗、無藥可醫，在冷凍狀態下，也可以存活三年。如果這樣的病毒有可能傳入台灣，我們應該如何預防？他不知道，但如果想到口蹄疫的時候，我們應該就會知道問題的嚴重性。

他表示，口蹄疫時，我們得要在很短的時間內，把所有患病的豬隻殺害，用盡一切殘忍的手段，不論是電擊、毒殺或是棍棒相加，我們的軍人，必須在短短的幾天內，徒手把數以萬計的豬隻殺害。接著就是畜牧產業全面瓦解，幾萬人失業，必須仰賴政府補助。往後我們在豬肉飲食上都會特別小心，深怕吃到病死豬。

呂秋遠說，最慘的是，這場防疫戰爭必須一直持續下去，而且因為兩方來往的人數實在太多，光是這兩天，就已經抽檢到16件違規，如果不是仰賴台灣人的自覺、防疫體系的完整與小米格魯的努力，我們很快就會被攻陷。

台灣明年原本有可能脫離口蹄疫區國家的名單，非洲豬瘟若入侵，台灣瞬間跌到萬丈深淵，往後再也難以爬起。我們必須有所覺悟，或許這場戰爭會永無止盡。以下的事情必須持之以恆，不能有任何鬆懈。

1.絕對不要網購任何肉品，這會處七年以下有期徒刑，當然也不要接受任何的網路贈品是肉品。如果「不小心」帶回來，又沒被抽查到，請立刻通知檢疫單位處理。

2.不可以攜帶任何與肉有關的製品回台灣。

3.不要去參觀任何的畜牧農場。

4.如果你現在有親友在大陸，請不厭其煩的提醒他們，要遵守以上三件事。

他說，這四件事，如果做不到，就有可能會造成台灣自豪的豬肉產業徹底瓦解，吃不到滷肉飯？這還是小事。看到你身邊的朋友，家庭破碎、找不到工作，台灣往後再也無法出口任何豬肉，這才是令人遺憾的大事。

(中時電子報)