民間單位台亞會政府卻補助3700萬 綠委質疑：合理嗎？

2018年12月17日 11:15 中時 陳建瑜

外交部明年度編列3700萬預算予台灣亞洲基金會，卻是民間捐助，民進黨立委羅致政今在立法院質疑，台亞會以民間捐助屬低度監督，自籌款卻不知多少，全靠外交部補助，而13位董事中10位都是政府單位代表，這合理嗎？

外交部長吳釗燮今赴立法院外交及國防委員會接受審查預算並備詢。羅致政質詢時質疑，台灣亞洲基金會不用列席，但民主基金會及國合會都有；《財團法人法》6月通過，分成政府捐助、民間捐助，到底台亞會是政府還是民間單位？

吳釗燮回應，應該是「民間捐助」。不過，羅致政質疑，根據台亞會章程，基金會目標募款1億，目前4200萬是由民間捐助，根據《財團法人法》，民間捐助是低度監督，政府捐助是高度監督，包括薪資、人事安排都很清楚，既然是民間單位，為何外交部還要編3700萬給台亞會？

吳釗燮強調，編列目的是要推行政府的新南向政府，但羅說，既然台亞會是民間單位，編列這樣合理嗎？可以不用來備詢、不用受監督，外交部還要編列3700萬；根據章程，每年經費不得少於4000萬，明年度外交部卻編3700萬，那明天台亞會自籌款多少？還是全部由外交部補助？

外交部亞太司司長葛葆萱說，「目前是這樣規劃」。羅致政強調，「這個單位很怪」，台亞會是民間單位，跟外面比較多有互動，外交部卻編列預算給台亞會，13個董事中有10個來自政府官員、外交部、經濟部，若是純粹民間單位，憑什麼要安排政府董事，這單位真的很怪。

由政府出資成立的「台灣亞洲交流基金會（台亞基金會）」是總統蔡英文任內所成立的，主要負責「新南向」政策。在開幕儀式上，蔡英文曾表示，台灣和新南向國家各個層面交往都有顯著提升，新南向政策的推動已走在正確軌道上。不過，開幕儀式出席的新南向國家中，僅越南、澳洲、紐西蘭、新加坡派員出席。

根據資料顯示，台亞會現任董事名單，政府代表占76.9%，包含交通部郵電司司長王廷俊、外交部主秘李光章、外交部政務次長徐斯儉、行政院農委會副主委陳吉仲、國安會諮委傅棟成、台灣海外援助發展聯盟理事長王金英、經濟部國際貿易局局長楊珍妮、外交部亞太司司長葛葆萱、對外貿易發展協會副董事長劉世忠、行政院政務委員鄧振中、金管會國際業務處處長賴銘賢、財政部國庫署副署長顏春蘭。

(中時 )