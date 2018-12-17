「香港帥主管」溫柔攻勢 單身熟女「黃昏戀」美夢破碎

保七總隊一大隊員警不斷地勸說陳婦這是愛情騙局。〔謝明俊翻攝〕

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詐騙集團盜用網路照片，矇騙陳婦是和高富帥男子來往。〔謝明俊翻攝〕
詐騙集團用高額彩金誘引陳婦匯款下注。〔謝明俊翻攝〕
詐騙集團用高額彩金誘引陳婦匯款下注。〔謝明俊翻攝〕
保七總隊一大隊員警不斷地勸說陳婦這是愛情騙局。〔謝明俊翻攝〕

家住新北的陳姓單身婦人，因想有個黃昏之戀，上網結識一名自稱來自香港的帥氣「松鈺哥」，騙稱是在香港彩票公司任職高層，可以操控每期港彩中獎號碼，誘引陳婦匯寄１０００元美金去博取３２０萬美金大彩，陳婦信以為，前往台銀板橋分行匯款，被行員通報保七總隊一大隊駐分行員警上前關切，阻止婦人被詐。

６０歲的陳婦是在網路交友落入詐騙集團陷井，騙徒盜用帥哥照片，在微信上自稱是來自香港的「松鈺哥」。在每天問候、溫柔攻勢取得婦人信任後，騙稱他在「香港彩票公司」高層任職，可以操控每期香港彩票的中獎號碼，只要婦人匯款1000美金過去，就可以幫忙婦人中320萬港幣彩金。

陳婦信以為真，日前前往台銀板橋分行辦理匯款，因在櫃檯前不斷滑手機，神情有異，引起台銀行員梁智勝注意，隨即通報派駐台銀的保七總隊一大隊員警上前關心瞭解。

騙徒以「包中」彩金為誘餌，不斷誘騙陳婦匯款，騙徒並強調，這個中獎機會非常難得，並要求婦人一定要保密。保七員警汪士強、龔建瑞、陳瑞弘、許雲明與行員不斷向婦人勸說，「如果這樣就以中大獎，給他自己家人就好了，為什麼要讓你中，天下那有這麼好康的事」，但婦人仍相信電話中的騙徒，卻不相信站在她面前的配槍警察。

過程中，詐騙集團再度打網路電話來催促婦人匯款，員警立刻接過電話，騙徒聽到員警聲音，還嗆聲員警「就算我和她借錢，關你們警察什麼事？」員警直接回嗆「你騙人，怎麼不關警察的事，不要再打來了！」此時，陳婦才突然醒悟，這是一場網路交友詐騙。不斷感謝保七員警與台銀人員的協助幫忙。

(中時 )

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